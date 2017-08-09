«عين» العِلمانية المكسورة!

أحمد حميدة

لم تعرف اللّغة العربيّة عبارة العلمانيّة إلاّ في وقت متأخّر، ولن يجدينا نفعاً البحث عن أصولها في المعاجم العربيّة الكبرى مثل لسان العرب أو تاج العروس. أمّا المنجد.. فهو يوردها في ملحق يضمّ مفردات عربيّة جديدة تمّت صياغتها في القرن العشرين. وكانت عبارة علمانيّة قبل ذلك قد ظهرت بشكل مضمر في أواسط القرن التّاسع عشر، وذلك في كتابات روّاد النهضة العربيّة.

كان روّاد النهضة العربيّة الذين تحدثوا عن العلمانية يدافعون يومها عن مبدأ التّمييز بين السّلطات الدّينيّة والسّلطات المدنيّة، وكان هؤلاء الروّاد يريدون بذلك الفصل بين الدّين بوصفه معتقداً شخصيّاً وخصوصيّاً، والسّياسة باعتبارها مجالاً عموميّاً لا مكان فيه للتّمييز بين النّاس، مفصحين بذلك عن شعار سيزداد تردّدا على مرّ الأيّام: «الدّين للّه والوطن للجميع»، وكان زعماء النّهضة قد أعلنوا تبعا لذلك رفضهم لشرعيّة السّلطان العثماني، الذي كان يتّخذ له لقب الخليفة، ويبوّئ نفسه مرتبة الزّعيم الرّوحي والسّياسي لعموم المسلمين أينما كانوا.

العلمانيّة وحركة النّهضة