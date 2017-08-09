اتهامات لهولندا بعدم إبلاغ الدول بفضيحة البيض الملوث

اتهم وزير الزراعة البلجيكي، اليوم الأربعاء، هولندا بأنها لم تبلغ البلدان الأوروبية المجاورة، مع أنها اكتشفت منذ نوفمبر 2016 مبيداً للحشرات في البيض هو الفيبرونول الذي تسبب بعد تسعة أشهر بفضيحة غذائية.

وقال دوني دوكارمي، خلال جلسة استماع عامة استثنائية أمام نواب بلجيكيين في بروكسل «عندما لا يكشف بلد مثل هولندا، يعد واحداً من أكبر البلدان المصدرة للبيض في العالم، هذا النوع من المعلومات، فإن ذلك يطرح فعلاً مشكلة».



وقد سحبت عشرات الملايين من البيض من الأسواق منذ الأسبوع الماضي في عدد كبير من البلدان الأوروبية بعد الكشف عن أولى المعلومات في هذا الشأن في هولندا مطلع أغسطس الجاري.



لكن بلجيكا تأمل في الكشف عن الالتباس المتعلق بأصل التلوث. وهي كانت أول بلد في الاتحاد الأوروبي أبلغ في 20 يوليو المفوضية الأوروبية عبر منظومة الإنذار المقامة بوجود خطر يتهدد صحة المستهلكين.

وأمرت الحكومة البلجيكية وكالة سلامة الأغذية الاتحادية بإعداد تقرير عن سبب الفشل في إبلاغ الدول المجاورة بالأمر حتى 20 يوليو رغم معرفتها بأمر التلوث منذ يونيو، وقدمه دوكارمي صباح اليوم الأربعاء وقد استدعي للحضور في خضم العطلة الصيفية.

