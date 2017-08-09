الأمم المتحدة تناقش تقرير الدولة الثاني بشأن «اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري»

جنيف (وام)

اختتمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة أعمال جلسة مناقشة تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة الثاني بشأن «اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري» والتي عقدت في جنيف على مدار اليومين الماضيين.

وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بهذا الشأن برئاسة سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية مستشار وزير الدولة للشؤون الخارجية ومشاركة سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ورحبت كريكلي أنستازيا رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري بأعضاء وفد الدولة المشارك في جلسة المناقشة ونوهت بتشكيل الوفد الذي ضم مختلف الجهات المعنية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مشيدة بما حققته دولة الإمارات من تطور مطرد في مجال حقوق الإنسان، والتسامح والتعايش السلمي.

وأكد العوضي أن دولة الإمارات انضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في عام 1974م وعملت على الالتزام بأحكامها.. وقدمت التقارير الدورية المستحقة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.. كما انضمت إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان كاتفاقية السيداو واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل واستعرضت تقاريرها الدورية في هذا الإطار خلال عامي 2015 و2016.