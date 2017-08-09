السعودية: قطر تهديد لأمننا الوطني

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدات على «تويتر»، «الإمارات ومحمد بن زايد يمثلان توجهاً في المنطقة يدعوان إلى الاستقرار والتنمية»، و«الدول المتصدية للإرهاب ليست بحاجة إلى مثل هذه الرؤية الحزبية، وتبقى الإمارات شامخة يعرف قدرها الصديق والشريك، ولن تنالها إمارة أو قناة أو حزب، ويبقى محمد بن زايد أحد رموز تمكين العرب لاستقرارهم ومستقبلهم».

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مساء أمس الأول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، دعم بلاده للمساعي الكويتية لتعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وسلم المبعوث الكويتي في مسقط والمنامة رسالتين من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى كل من سلطان عمان قابوس بن سعيد، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مقصد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هو صد السياسات التي تستهدف العبث بأمنها واستقرارها ونشر الفوضى في الوطن العربي.

وأكد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن هناك تقدماً كبيراً في العلاقات السعودية الأميركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب العازم على العمل مع حلفائه في المنطقة لمواجهة التوسع الإيراني والإرهاب. وقال لصحيفة «واشنطن بوست»، «أعتقد أن سياسات قطر تشكل تهديداً لأمننا الوطني، خصوصاً عندما تتدخل في سياساتنا الداخلية وتدعم المتطرفين، فنحن في الصفوف الأمامية لمكافحة الإرهاب بينما قطر تموله».

وخفضت خدمة «موديز» للمستثمرين، رؤيتها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي»، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدوحة منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية.