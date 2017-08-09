باكستان: مقتل 4 مسلحين في لاهور

إسلام آباد (وكالات)

لقي 4 مسلحين من حركة «طالبان باكستان» مصرعهم خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني. وأوضح مسؤول أمني باكستاني أمس، أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في أحد ضواحي لاهور، بناء على معلومات استخباراتية رصدت مكاناً يختبئ فيه عدد من المسلحين. وأضاف أن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت ذلك الموقع وتبادلت إطلاق النار مع المسلحين ما أدى إلى مقتل 4 منهم ونجاح 3 آخرين في الفرار، حيث يجري البحث عنهم. ولفت إلى أن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مدينة لاهور، مشيراً إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب صادرت من ذلك الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات.

.. والحزب الحاكم يتخلى عن تنصيب شقيق نواز شريف رئيساً للوزراء

لاهور (رويترز)

قالت مصادر بالحزب الحاكم في باكستان أمس، إن شقيق رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف لن يخوض انتخابات برلمانية فرعية لتولي منصب شقيقه الشاغر، لاغياً بشكل فعلي خططاً سابقة لتولي رئاسة الوزراء خلفاً لشقيقه في سبتمبر المقبل.

وعزلت المحكمة العليا نواز شريف الشهر الماضي، لكنه احتفظ بنفوذه على حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز الحاكم، ووضع خططاً لتولي شهيد خاقان عباسي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت إلى أن يصبح من حق شقيقه شهباز تولي المنصب بالفوز في انتخابات برلمانية فرعية. لكن شريف وقيادات الحزب الحاكم قرروا ضرورة أن يستمر شهباز في القيام بدوره كرئيس لوزراء إقليم البنجاب المهم سياسياً والذي يمثل سكانه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة.