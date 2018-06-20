ريد يستعيد صدارة السباق إلى «جولف دبي»

دبي (الاتحاد)

عاد الأميركي باتريك ريد مرة أخرى إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، مستفيدا من حصوله على المركز الرابع في النسخة 118 لبطولة أميركا المفتوحة التي أقيمت في نادي شينيكوك للجولف في نيويورك.

وحصد ريد الذي يشارك في الجولتين الأوروبية والأميركية، 569,884 نقطة جعلته ينتقل إلى المركز الأول مكان الإيطالي فرانشيسكو موليناري، ورافع الأميركي رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 2,785,884 نقطة في صدارة الترتيب.

وكان الإنجليزي تومي فليتوود حامل لقب الترتيب العام للسباق العام الماضي، قريباً جداً من الفوز بأول بطولة كبرى له بعد تسجيله 63 ضربة في الجولة الختامية لكنه اكتفى بالمركز الثاني خلف الأميركي بروكس كوبكا الذي احتفظ بلقب البطولة الأميركية للعام الثاني على التوالي، وكسب فليتوود 1,296,000 نقطة وهو ما جعله ينتقل من المركز الثامن إلى المركز الثاني في ترتيب السباق بمجموع 2,467,470 نقطة لهذا الموسم.

وتشارك الإنجليزي تيريل هاتون والسويدي هنريك ستينسون المركز الثامن في البطولة ليحصل كلاهما على 361,922 نقطة، وتقدم هاتون من المركز 13 إلى الثامن في ترتيب السباق بمجموع 1,299,822 نقطة بينما قفز ستنسون من المركز 29 إلى المركز 16 بمجموع 890,301 نقطة.