ريد يستعيد صدارة السباق إلى «جولف دبي»

دبي (الاتحاد)
عاد الأميركي باتريك ريد مرة أخرى إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، مستفيدا من حصوله على المركز الرابع في النسخة 118 لبطولة أميركا المفتوحة التي أقيمت في نادي شينيكوك للجولف في نيويورك.
وحصد ريد الذي يشارك في الجولتين الأوروبية والأميركية، 569,884 نقطة جعلته ينتقل إلى المركز الأول مكان الإيطالي فرانشيسكو موليناري، ورافع الأميركي رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 2,785,884 نقطة في صدارة الترتيب.
|
وتشارك الإنجليزي تيريل هاتون والسويدي هنريك ستينسون المركز الثامن في البطولة ليحصل كلاهما على 361,922 نقطة، وتقدم هاتون من المركز 13 إلى الثامن في ترتيب السباق بمجموع 1,299,822 نقطة بينما قفز ستنسون من المركز 29 إلى المركز 16 بمجموع 890,301 نقطة.
|