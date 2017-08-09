زلزال يضرب إقليم «سيتشوان» الصيني

بكين (د ب أ)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأميركية أمس، أن زلزالاً بلغت قوته 6,5 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين على بعد حوالي 280 كم شمال مدينة تشنجدو.

وأفاد مركز شبكات الزلازل بالصين بأن الزلزال بلغت قوته 7 درجات، وأنه وقع بالقرب من حديقة جيوزاي فالي الوطنية الساعة 0919 مساء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بينما ذكرت وكالة «شينخوا» أنه كان على عمق 20 كيلومتراً.

ووفقاً لـ«شينخوا»، فقد شعر بالزلزال سكان بكين على بعد أكثر من 1200 كم.

وقد انهارت منازل عدة بالقرب من الحديقة الوطنية، حسبما ذكرت «شينخوا». وحذرت اللجنة الوطنية لدرء الكوارث في الصين من أنها تخشى أن يكون ما يصل إلى 100 شخص قتلوا في الزلزال.