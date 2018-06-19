لاعب روسي أجنبي «طائرة العميد»

أسامة أحمد (دبي)

أكملت شركة النصر للألعاب الرياضية اتفاقها مع لاعب روسي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة لتحسم ملفي الجهاز الفني والأجنبي بعد التعاقد مع الصربي جوران لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

ويدشن الأزرق تحضيراته أول أغسطس المقبل بطموحات جديدة لعودته إلى منصات التتويج وفق النهج المرسوم حيث ستشهد المرحلة المقبلة تصعيد عدد من لاعبي الشباب بعد النجاحات التي حققتها المراحل السنية حيث جمع فريق الشباب بين لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة فيما حصل فريق الناشئين على بطولة الدوري مما يؤكد أنها على الطريق الصحيح وخصوصا أن هذه النجاحات تعد قوة دفع كبيرة للمحافظة على المكتسبات.

وتولي الشركة برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب اهتماما كبيرا بالفرق للفرق المختلفة بالنادي ومن ضمنها الطائرة لحصد النتائج الإيجابية التي تؤهلها لتحقيق الطموحات المطلوبة وإسعاد كل منتسب لقلعة «العميد» وفق النهج المرسوم من مجلس إدارة الشركة الذي وضع منهجية كاملة من أجل الارتقاء بألعاب الصالات لتحقيق المراد على الصعد كافة وخصوصا أن الشركة تسعى دائما لتوفير جميع عوامل النجاح لفرق الطائرة المختلفة بالنادي لترك بصمة جديدة على الصعد كافة.

وكان النصر قد حصل على المركز الثالث في دوري الدرجة الممتازة المنتهي حيث رفع الفريق شعار العودة إلى الألقاب بعد فوزه في الموسم قبل الماضي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة حيث سيعمل الصربي جوران الذي يعرف الدوري جيدا على ترتيب الأوراق حتى تكون معادلات الفريق موزونة لتحقيق طموحات كل منتسب إلى الطائرة الزرقاء.

جدير بالذكر أن بني ياس فاز بلقب دوري الدرجة الممتازة في الموسم المنتهي بينما ذهب لقبا كأسي صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة إلى العين.