«بوكو حرام» تقتل 31 صياداً في بحيرة تشاد

أبوجا (وكالات)

لقي 31 صياد سمك نيجيريا على الأقل مصرعهم، في هجومين منفصلين شنهما مسلحو «بوكو حرام» المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي ، على جزر في بحيرة تشاد الأحد الماضي. ونقلت «فرانس برس» عن أحد عناصر الوحدات المسلحة المتحاربة مع الإرهابيين بالمنطقة قوله، إن الإرهابيين هاجموا جزيرة دوغوري، ما أودى بأرواح 14 شخصا، واستهدفوا بالتزامن مع ذلك جزيرة دابار وانزام، حيث قتلوا 17 آخرين. وأشار أحد الصيادين إلى أن المهاجمين أبقوا شخصا واحدا على قيد الحياة في جزيرة دوغوري وأمروه بنقل جثث 12 قتيلا إلى مدينة باغا، كتحذير لمن يقدم على صيد السمك في مياه بحيرة تشاد.

وذكرت الوكالة أن الأنباء عن الهجوم وصلت متأخرة، بسبب صعوبة الاتصال في المنطقة، حيث دمر مسلحو «بوكو حرام» خلال السنوات الماضية جميع أبراج الاتصالات.