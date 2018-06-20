مسابقة البطل تنطلق من «بوادي مول»

العين (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2018» مسابقة البطل في رحلة البحث عن أبرز كفاءات كرة القدم داخل الدولة، انطلاقاً من بوادي مول في العين أمس الأول.

وشهدت الانطلاقة الكثير من الحماسة والإثارة، تخللها استعراض ردود الفعل السريعة المطلوبة من حراس المرمى البارعين، وسرعة ورشاقة المدافعين المحترفين، والسيطرة المثالية على الكرة من قبل لاعبي خط الوسط، وبراعة التسديد والتهديف للاعبي خط الهجوم، وذلك ضمن أربع فئات عمرية بالنسبة للمشاركين.

وأكد أحمد عبد الله القبيسي، مدير إدارة التسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية لمونديال الأندية، أن نسخة مسابقة البطل عام 2017، حظيت بشعبية كبيرة في أوساط عشاق كرة القدم، حيث تجسدت عبر المشاركة الفاعلة للمتسابقين من مختلف أنحاء الدولة، وتبدو مسابقة البطل هذا العام مبشرة جداً لاسيما بعد توافد عدد كبير من محبي اللعبة وبمختلف الأعمار للمشاركة في الافتتاح لدى بوادي مول في العين.

وأضاف: «التجربة تعتبر المكان الأمثل لالتقاء الأصدقاء وأفراد العائلة وخوض المنافسات الشائقة، ويمكن للمشاركين التعرف إلى حقيقة مهاراتهم ومقارنتها بقدرات أساطير البطولة، مثل رونالدو، وميسي، وأبطال محليين مثل عمر عبد الرحمن، ومشاهدة أبطال الكأس في أبوظبي في ديسمبر.