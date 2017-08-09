تركيا تبدأ بناء جدار على حدودها مع إيران

أنقرة (وكالات)

بدأت أنقرة بناء جدار على طول الحدود مع إيران بما يشابه الحاجز التركي على طول الحدود السورية، حسبما ذكر تقرير لوكالة أنباء «دوغان» الإخبارية التركية الخاصة. وأضافت الوكالة أن سليمان إلبن محافظ أغري تفقد تشييد الجدار الأمني أمس، وذكر التقرير أن السلطات التركية تشيد الحاجز بعرض مترين وارتفاع ثلاثة أمتار بكتل غير ثابتة. وتقيم تركيا الجدار على طول الأجزاء الحدودية الإيرانية لتعزيز الأمن عبر وقف عمليات تسلل المسلحين الأكراد والمهربين غير الشرعيين.

وفي سياق آخر، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بالسماح لبرلمانيين ألمان بزيارة قاعدة «قونيا» العسكرية التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «إنه لحل جيد أن يتم السماح لبرلمانيين ألمان بالزيارة حاليا تحت مظلة الناتو».

وتابعت الوزيرة الاتحادية قائلة: «الطلعات الجوية التي تنطلق من قونيا هي مهمة الناتو، وطائرات نظام الإنذار المبكر والمراقبة الألماني المحمول جوا/أواكس/ هي قدرة الحلف. لذا من الصائب أن الناتو تولى مهمة تنظيم زيارة برلمانيين بالحلف إلى قونيا».

يشار إلى أنه من المقرر أن يزر سبعة نواب ألمان قاعدة قونيا تحت قيادة روز جوتنمولر نائبة الأمين العام لحلف الناتو في يوم 8 سبتمبر القادم. من جهة أخرى، قضت محكمة تركية أمس، بحبس مسؤول بحزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) المعارض لمدة سنة و10 شهور على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب.

وقالت وكالة (أناضول) التركية للأنباء إن المحكمة الجنائية العليا الثالثة في مدينة (كهرمان مرعش) جنوبي تركيا قضت بحبس مسؤول الحزب المعارض محمد ايرين بسبب نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني ببرامج وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن الحكم صدر أيضا على خلفية نشره صوراً ومقاطع مصورة لحزب العمال الكردستاني والحزب الشيوعي الماركسي على حسابه في برامج للتواصل الاجتماعي «بطريقة تحريضية».