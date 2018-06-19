لوفنور: لا أعلم شيئاً عن مستقبلي مـع شباب الأهلي- دبي

منير رحومة (دبي)

أكد المولدوفي لوفانور هنريكي لاعب شباب الأهلي- دبي أنه لم يتلق أي إشعار من مسؤولي النادي بالاستغناء عن خدماته في الموسم المقبل، حيث إنه لا يزال مرتبطا بعقد مع فريقه، وان ابتعاده عن الملاعب خلال الفترة الماضية كان بسبب الإصابة.

وأشار إلى أن يعمل بجدية خلال إجازته الصيفية وفقا لبرنامج وضعه الجهاز الطبي لأجل استعادة جاهزيته البدنية والانضمام إلى زملائه مع انطلاقة التحضيرات للموسم المقبل.

وشدد على أنه تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها، وسيكون جاهزا لدعم صفوف فريقه بداية من انطلاقة التحضيرات الداخلية في يوليو المقبل.

يذكر أن لوفانور «28 عاما» لعب 13 مباراة فقط خلال الموسم الماضي منها 8 في دوري الخليج العربي، وتأثر مستواه بسبب الإصابات التي لاحقته، حيث سجل هدفين في الدوري، مما جعل استمراره في الموسم المقبل محل شك كبير، خاصة أن إدارة النادي ترغب في تصحيح الصورة والظهور بوجه مغاير في الموسم المقبل يعيد الفريق إلى دائرة المنافسين على الألقاب والبطولات.

وسبق أن أعلن مسؤولو الفريق عن نيتهم في استبدال الأجانب الأربعة في الموسم المقبل، والتعاقد مع لاعبين مميزين يملكون مؤهلات أفضل تساعد الفريق على الارتقاء بمستواه والمنافسة بقوة في مختلف المسابقات.

وبعد انتقال ايريك انتي إلى بروندبي الدنماركي بعقد يمتد لـ 4 سنوات وعودة الكوري الجنوبي تشانج جين موون إلى دوري بلاده، وانتقال السنغالي ماكيت ديوب إلى فريق بكين رينهي الصيني، اصبح المولدوفي لوفنور الوحيد من الأجانب الأربعة المستمر مع الفريق.

وتبحث شركة الكرة بالنادي منذ تشكيلها برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، استكمال ملف الأجانب الجديد، حيث دخلت في مفاوضات مع العديد من الأسماء البارزة سواء في المنطقة أو بأوروبا وأميركا الجنوبية، ويتوقع أن يتم الكشف عن الصفقات الجديدة قبل انطلاقة التحضيرات يوليو المقبل.