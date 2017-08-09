مقتل طيار إسرائيلي بتحطم مروحية

القدس المحتلة (أ ف ب)

قتل ضابط إسرائيلي وأصيب مساعد الطيار المرافق له بجروح خطيرة عندما تحطمت طائرتهما المروحية من طراز «أباتشي» أثناء هبوطها في قاعدة جوية، وفق ما أعلنت متحدثة باسم الجيش.

وذكرت المتحدثة لوكالة فرانس برس أن «مروحية عسكرية تحطمت في قاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في جنوب إسرائيل»، مضيفة أن الحــادث وقــع ليــــل الاثنين.

وقالت إن الرائد دافيد زوهار، من قوات الاحتياط، توفي «فيما أصيب ضابط آخر بجروح خطيرة».

وأوردت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه تم حظر إقلاع مروحيات «أباتشي»، في السابق، بعدما وجد تصدع كبير في مراوح إحداها، قبل أن تعاود إلى التحليق، الشهر الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المروحية تحطمت في نهاية رحلة تدريبية في إطار برنامج يهدف إلى إعادة مروحيات «أباتشي» إلى الخدمة بشكل تدريجي.وكان الطيار أرسل إشارات تفيد بوجود عطل قبل أن يفقد السيطرة على الطائرة.