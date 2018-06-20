محمد بن راشد يشهد إنجاز «جودلفين» في «رويال أسكوت»

دبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، إنجاز فريق جودلفين، في انطلاقة اليوم الأول لمهرجان «رويال اسكوت» للخيول في إنجلترا، والذي يعد من أعرق وأشهر سباقات الخيل في العالم، وتشارك فيه نخبة من أقوى الخيول العالمية، وتختتم فعالياته يوم السبت المقبل.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد تابع على مضمار «أسكوت» الإنجليزي أبرز أشواط المهرجان، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

وانتزع فريق جودلفين المركز الأول في أحد أقوى أشواط السرعة لليوم الأول من المهرجان، من خلال شوط «كينج ستاند ستيكس» للفئة الأولى، ولمسافة الألف متر، بواسطة الجواد «بلو بوينت»، وبإشراف المدرب شارلي ابيلبي، وبقيادة الفارس وليام بوييك، بينما نال لقب المركز الثاني الجواد «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف المدرب شارلي هيلز، وبقيادة الفارس جيم كرولي.

وتسلم جائزة الفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسط تصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار الإماراتي الرائع.