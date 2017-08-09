«داعش» يظهر فجأة والجيش يغلق الموصل القديمة

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أغلقت الشرطة الاتحادية المنطقة القديمة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، وفرضت حظر تجوال شاملاً فيها، إثر ظهور مجموعة من مسلحي «داعش» خرج عناصرها من أحد الأنفاق وتسللوا إلى المنازل، حيث سارعت القوات الأمنية إلى تعزيز انتشارها، وكثفت عمليات التفتيش لضبط الإرهابيين قبل أن يقدموا على تنفيذ مخططاتهم «الشيطانية»، وذلك تزامناً مع اعتقال القيادي «الداعشي» المدعو أحمد سبهان عبد الواحد الدليمي، مسؤول الوحدات الاستخبارية والمشرف على الجانب الأمني في مناطق 17 تموز ومشيرفة والرفاعي غربي الموصل قبل تحريرها، أثناء تواجده في منطقة النور في الساحل الأيسر للمدينة. من جهة أخرى، قتل القيادي البارز في التنظيم الإرهابي «أبو وهاب العراقي» الملقب بـ«الأمير الأعور»، مع 5 من مرافقيه، بضربة جوية دكت مضافة رئيسية للعصابات الإرهابية في ناحية الرياض جنوب محافظة كركوك. وأكد مصدر محلي، أن «أبو وهاب» كان يتولى منصباً رفيع المستوى في ما يسمى «ديوان الجند» في التنظيم الإرهابي، كما كان مقرباً مما يسمى «الوالي العام لولاية كركوك».

وأردت ضربة جوية أخرى، المسؤول الأمني لعصابات «داعش» الإرهابية في قضاء الحويجة المدعو «أبو فارس العراقي» و3 من مرافقيه، أثناء تواجدهم في أحد مقرات «داعش» وسط المدينة، فيما سارع التنظيم الإرهابي إلى استنفار عناصره، واعتقل 3 منهم قبل إعدامهم على الملأ بتهمة «الخيانة» وتسريب معلومات إلى القوات الأمنية. بالتوازي، أفاد مصدر أمني محلي أن القوات الأمنية قضت على 12 «داعشياً» أثناء محاولتهم الهرب من قضاء تلعفر، بينما قضت مدفعية «الحشد الشعبي» على 6 «دواعش» ودمرت مركبة محملة بسلاح أحادي وبطارية هاونات، على الحدود العراقية- السورية.

وفي تطور آخر، تضاربت الأنباء حول مصدر قصف استهدف رتلاً لـ«الحشد الشعبي» على الحدود العراقية السورية، وأسفر عن مقتل 36 من عناصر الميليشيات وإصابة نحو 80 آخرين. فقد نفى التحالف الدولي على لسان وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون استهداف مقاتلاته ميليشيا ما يعرف بـ(كتائب سيد الشهداء) التابعة لـ(الحشد الشعبي)»، واصفاً الأنباء التي تحدثت عن ذلك بـ«غير الدقيقة». وفي وقت متأخر الليلة قبل الماضية، أعلنت الكتائب تعرض قواتها لقصف من قبل القوات الأميركية على الحدود العراقية السورية، بينما تحدثت مصادر عسكرية عراقية رفيعة، عن أن قصف التحالف وقع بطائرات مقاتلة، واستهدف مجاميع «الحشد الشعبي» لدى اقترابها من الحدود مع سوريا، تاركة مواقعها في عمق الأراضي العراقية. وأبلغ مصدر أمني وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن القصف وقع داخل الأراضي السورية في الجهة المقابلة لمنطقة عكاشات التابعة لقضاء الرطبة في محافظة الأنبار، أقصى غرب العراق.

وفي بيان تداوله أنصار «داعش»، ذكر التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على الميليشيا، قائلاً، إنه استولى على مركبات مدرعة وأسلحة وذخيرة. وقالت مصادر أخرى إن هجوم أمس الأول، وقع قرب التنف السورية، حيث قصفت القوات الأميركية مرتين، فصائل مدعومة من إيران للدفاع عن قاعدة تستخدمها القوات الأميركية وفصائل سورية مدعومة من قبل واشنطن. وكتائب «سيد الشهداء» مدعومة من قبل إيران، تحت مظلة «الحشد الشعبي». واتهم أبو آلاء الولائي أمين عام الكتائب في مقابلة مع وكالة «تسنيم» الإيرانية، أميركا وتنظيم «داعش» بشن الهجوم المنسق على قواته، مبيناً أن 7 من أفراد «الحرس الثوري» الإيراني قتلوا في القصف، بينهم حسين قمي قائدهم والاستراتيجي الرئيسي في الميليشيا.