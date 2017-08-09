ضبط خلية إرهابية في شبوة

عدن (الاتحاد)

أعلنت قوات النخبة في شبوة ضبط خلية إرهابية في مديرية حبان عقب مداهمة أحد المواقع المشبوهة. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن قوة عسكرية من النخبة الشبوانية تمكنت من القبض على مجموعة مسلحة في حبان في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها لتعقب فلول عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مديريات شبوة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مشتركاً مع القبائل والسلطات المحلية في مختلف المدن من أجل التصدي للعناصر الإرهابية وضبطها وتقديمها للعدالة.

وتوعد مدير أمن شبوة، العميد عوض مسعود الدحبول الجماعات الإرهابية بحملات أمنية واسعة في مختلف المديريات في ظل استمرار جهود قوات النخبة الشبوانية المدربة من قبل التحالف العربي، مشيراً

إلى خطوات متواصلة لتأمين مديريات المحافظة من أي اختلالات أمنية، ومشيداً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في المساهمة الفاعلة في إعداد قوات النخبة الشبوانية وتأهليها وتجهيزها عسكرياً لتكون الرافد القوي لتعزيز عمل المنظومة الأمنية في المحافظة واستعادة دورها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها.