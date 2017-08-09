«الهلال» توزع مساعدات إغاثية عاجلة في المكلا

المكلا، عدن (وام)

تواصل دولة الإمارات دعمها الأشقاء في اليمن في المجالات كافة في إطار النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق في محنته.

وفي هذا الصدد، قدمت دولة الإمارات أمس دعماً جديداً لشرطة عدن تمثل في تزويدها بعدد من المركبات لتعزيز جهودها في مجال نشر الأمن، وبث السكينة في أرجاء المدينة. وأكد عدنان الكاف وكيل محافظة عدن خلال عملية التسليم، بحضور مدير شرطة عدن اللواء شلال شائع عمق الشراكة المتينة بين دولة الإمارات واليمن، وهو ما تجلى في الدعم المتواصل لإنعاش المرافق الخدمية في مختلف المحافظات المحررة. وأضاف أن أبناء عدن يثمنون هذا الدعم السخي، وأعرب عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

من جانبه، أكد مدير شرطة عدن أن الجهاز الأمني مستمر في مكافحة الإرهاب، والقضاء على العصابات التي تخل بالأمن. وقال إن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات أسهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات التي أدت إلى استتباب الأمن والاستقرار في عدن.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت مئات المركبات بمختلف أنواعها لشرطة عدن منذ ما بعد التحرير وحتى اليوم، وعملت على تأهيل مراكز الشرطة في مختلف مديرياتها.