خسارة.. وبالثلاثة!

واصلت الكرة العربية رحلة السقوط في مونديال روسيا، وخسر منتخب مصر أمام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس باستاد كريستوفسكي في سان بطرسبورج ضمن منافسات المجموعة الأولى، سجل المدافع أحمد فتحي الهدف الأول بالخطأ في الدقيقة 47، وأضاف تشيشريف الهدف الثاني في الدقيقة 59 ودزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة62، بينما سجل محمد صلاح هدف مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

لتتصدر روسيا المجموعة برصيد 6 نقاط، والأوروجواي 3 نقاط ، وكل من مصر والسعودية من دون نقاط. وتعد تلك الخسارة الخامسة للمنتخبات العربية في مونديال روسيا حتى الآن.