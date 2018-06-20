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الكرة العربية تواصل السقوط في المونديال

خسارة.. وبالثلاثة!
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تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018

واصلت الكرة العربية رحلة السقوط في مونديال روسيا، وخسر منتخب مصر أمام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس باستاد كريستوفسكي في سان بطرسبورج ضمن منافسات المجموعة الأولى، سجل المدافع أحمد فتحي الهدف الأول بالخطأ في الدقيقة 47، وأضاف تشيشريف الهدف الثاني في الدقيقة 59 ودزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة62، بينما سجل محمد صلاح هدف مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

لتتصدر روسيا المجموعة برصيد 6 نقاط، والأوروجواي 3 نقاط ، وكل من مصر والسعودية من دون نقاط. وتعد تلك الخسارة الخامسة للمنتخبات العربية في مونديال روسيا حتى الآن.

     
 

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