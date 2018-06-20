كين... الحاسم

اختار المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، المهاجم الإنجليزي هاري كين، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعدة أسابيع ليكون القائد الجديد في صفوف الأسود الثلاثة في البطولة العالمية، نظراً لما يمتلكه اللاعب من كاريزما تؤهله لقيادة هذه الكتيبة، التي تواجه ضغوطات شديدة في كل بطولة عالمية تخوضها، بالإضافة إلى النجوم الكبار الذين يشغلون القائمة الأساسية للمنتخب، والذين يحتاجون لقائد يستطيع قيادتهم في ظل نجوميتهم الكبيرة، وكان خيار المدرب موفقاً هذه المرة، عندما اختار كين في هذا المركز، اللاعب الذي يقود فريقه توتنهام الإنجليزي بصورة مميزة في السنوات القليلة الماضية ويعتبر الهداف الأول في صفوفه.

كين لم يكذب خبراً منذ توليه القيادة داخل أرضية الميدان ورد جميله إلى مدربه الذي وضع به ثقة كبيرة، ليسجل هدفي الفوز في اللقاء الأول للمنتخب أمام تونس، في المباراة التي انتهت 2-1، وسجل هدفه الأول في الدقيقة 11 والثاني في الوقت بدل الضائع، ليصل رصيده إلى 15 هدفاً دولياً من أصل 25 مباراة خاضها فقط بالقميص الأبيض منذ بداية تمثيله في عام 2015، كما أن الهدفين اللذين أحرزهما هما أول أهدافه في بطولة كبرى، بعد مشاركته للمرة الأولى في البطولات الرسمية مع المنتخب بيورو 2016، والتي عجز فيها عن التسجيل، ودخل كين التاريخ بتسجيله هدفين في مباراة واحدة أمام حارسين مختلفين وهو ما لم يحدث في تاريخ كأس العالم سوى في مناسبة واحدة، عندما سجل الأورجواني دييجو فورلان هدفين في مرمى جنوب أفريقيا في مونديال 2010.

وجد المنتخب الإنجليزي ضالته في المهاجم الأول في هذا الوقت والقادر على خلافة واين روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفاً، وتدرج كين في المراحل السنية لمنتخب بلاده منذ عام 2010، عندما بدأ مسيرته الدولية مع المنتخبات الإنجليزية من بوابة منتخب تحت 17 عاماً، مروراً بفرق تحت 19 و 20 و21، ليخوض في صفوفهم 34 مباراة ويسجل 17 هدفاً، ويمتلك كين سجلاً تهديفياً كبيراً في فريقه توتنهام، منذ مشاركته للمرة الأولى في موسم 2012- 2013، بعد أن خاض 150 مباراة مع السبيرز وسجل 108 أهداف، كأفضل سجل تهديفي للاعب في تاريخ النادي.