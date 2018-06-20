بين متعة المشاهدة وحلم المشاركة.. عموري لـ«الاتحاد»: لو أضاع ميسي مائة ركلة جزاء سيبقى الأفضل



تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018 شمسة سيف (أبوظبي) هل سيأتي اليوم الذي نشارك فيه للمرة الثانية في المونديال؟ ومتى يتحقق الحلم؟ وماذا ينقصنا للتواجد مع أقوى 32 دولة كروية في العالم؟ وهو يجلس يتابع مباريات كأس العالم في روسيا ويشاهد النجوم والأحداث دارت كل هذه التساؤلات في رأس أفضل لاعب في آسيا2016. عمر عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني ونادي العين وأفضل لاعب في دوري الخليج العربي هذا الموسم، مثله مثل المئات من النجوم حول العالم لم تتأهل منتخباتهم وجلسوا في مقاعد المتفرجين يتابعون مباريات البطولة، منهم بوفون وليوناردو بانوتشي وجاريث بيل وآرين روبن ومحرز وسانشيز و فيدال. فالمونديال هو حلم الطفولة وقمة الطموح لكل طفل وشاب، يركل كرة القدم في العالم، من آيسلندا التي لا يتجاوز عدد سكانها 350 ألف نسمة إلى الصين بلد المليار ونصف المليار نسمة. ... المزيد