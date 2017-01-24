خطة ترامب للأميركيين الأفارقة

استعدوا يا أفارقة أميركا فقد حان وقت «الصفقة الجديدة لأميركا السوداء» الخاصة بدونالد ترامب! فبعد أن أدى الرئيس الأميركي الجديد اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي، يجري الآن تطبيق الخطة الخاصة بالأميركيين الأفارقة. وفي كلمة التنصيب قال ترامب: «الأميركيون يريدون مدارس رائعة لأطفالهم وأحياء آمنة لأسرهم ووظائف جيدة لأنفسهم.. لكن بالنسبة إلى كثيرين من مواطنينا هناك واقع مختلف: هناك أمهات وأطفال واقعون في أسر الفقر في قلب مدننا، وهناك تعليم يحظى بكثير من المال ولكنه يترك تلاميذنا الصغار الجميلين محرومين من كل معرفة، والجريمة والعصابات والمخدرات سرقت حيوات كثيرة وسلبت من بلادنا إمكانات كثيرة لم تتحقق. هذه المذبحة الأميركية تتوقف هنا والآن».
ومن بين تعهدات ترامب، هناك تريليون دولار من الاستثمارات في البنية التحتية «سيكون فيها قلب المدن هو المستفيد الرئيس». ولكن هناك بعض الفخاخ والمحاذير، كما قد يتوقع القارئ أمثالها من سياسي مثل ترامب. فمقاطعة كولومبيا على سبيل المثال فيها نسبة عالية غير متناسبة من الفقراء، وخاصة وسط الأطفال. ولكن «قلب المدينة»، وهو المركز الجغرافي للمدينة الذي تكثر فيه المشكلات الاجتماعية والفقر، أصبح منطقة يجري تحديثها بسرعة لتناسب أصحاب الأجور الأعلى، حيث من الممكن أن يبلغ إيجار شقة استديو أكثر من ثلاثة آلاف دولار في الشهر. وإذن فما الخطة المقترحة للسود أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يستطيعون البقاء في هذه المناطق: هل يعودون من حيث جاؤوا أم أنه لا توجد حلول؟ لم يخبرنا ترامب بشيء عن ذلك.
يذكر أن الرئيس الجديد التقى موريل باوزر، رئيسة بلدية مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة)، بعد فترة قصيرة من فوزه بالانتخابات. ولكنها لم تخبرنا بعد بمدى التأثير المحتمل لمقترحات ترامب في سكان المدينة. وقد صرحت باوزر قائلة: «لن أتحدث عن أمور بعينها ناقشتها مع الرئيس.. أقول فقط إننا أجرينا محادثة واسعة النطاق عن أمور مهمة لسكان واشنطن». وقد شاب الغموض أيضاً تصريحات السود الآخرين الذين اجتمعوا مع ترامب بشأن ما تعنيه خططه للأميركيين السود. وفي هذا السياق لم يستطع الناشط الحقوقي الأسود مارتن لوثر كينج الثالث أن يلقي أي ضوء على الصفقة الجديدة الموعودة بعد اجتماعه مع ترامب. وأعلن كينج أن ترامب «قال إنه سيمثل كل الأميركيين.. لقد قال هذا مراراً وتكراراً». وفي مؤتمر صحفي مع ترامب، كان مذيع مباريات الملاكمة «دون كينج» يبدو كما لو أنه قد أبرم صفقة لنفسه مع ترامب على حساب السود. فقد أعلن أن «أميركا تحتاج إلى دونالد ترامب.. نحتاج إلى دونالد ترامب وخاصة السود. لأنه يتعين أن تفهموا إخواني وأخواتي السود أن عليكم أن تحاولوا محاكاة وتقليد الرجل الأبيض، ثم ستصبحون حينها ناجحين».
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وفي كلمة التنصيب، تحدث ترامب طبعاً عن تنوع أميركا، وعن الأمور التي يجب أن توحدنا. وفي هذا المقام قال: «لقد حان الوقت لنتذكر الحكمة القديمة التي لن ينساها جنودنا أبداً وهي سواء كنا سوداً أم بنيي اللون أم بيضاً فإننا جميعاً ننزف للوطن الدماء الحمراء نفسها.. وسواء ولد الأطفال في المنطقة الحضرية في ديترويت، أو في السهول التي تذروها الريح في نبراسكا، فهم ينظرون إلى السماء نفسها، وتمتلئ قلوبهم بالأحلام ذاتها، وتسري فيهم نفحة الحياة من الخالق القدير الأحد».
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* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»