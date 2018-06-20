المونديال و الامتحانات.. عقدة الحسابات

رضا سليم (دبي)

تحولت البيوت إلى ما يشبه معسكرات مغلقة استعداداً لامتحانات نهاية العام، ووسط حالة الرعب التي تسيطر على الطلاب والتي دائماً ما تصاحب فترة الامتحانات، دخل المونديال الذي ينتظره العالم كل 4 سنوات، ليربك كل الحسابات ويخلط الأوراق ويجعل العائلات في صراع مع الأولاد من أجل المذاكرة، وإبعادهم عن متابعة مباريات المونديال الذي بات بمثابة الضيف الثقيل الذي يؤرق الجميع.

حالة الضجر التي تعيشها الأسر هذا العام ليس فقط لأن المونديال جاء في الاتجاه المعاكس للامتحانات وبالتحديد في التوقيت الصعب، بل لأن الجميع يشكو من طول الموسم الدراسي، وكانوا ينتظرون أن ينتهي مع بداية شهر رمضان المبارك، بما فيها الثانوية العامة التي كانت تنهي امتحاناتها في السنوات الماضية مبكراً، ومع منظومة المواعيد ومباريات المونديال، تعيش العائلات في كابوس تنتظر نهايته بفارغ الصبر.

أما الطلاب والذين ينتمون لمدارس كروية مختلفة وبعضهم مرتبط بالنجوم العالميين مثل الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو، والبعض الآخر مرتبط بالمنتخبات ومتعة كرة القدم التي تقدمها، فنجدهم «عين» على المونديال، و«عين» على الامتحانات، لدرجة أن بعض الطلاب يرى أن المونديال أهم من الامتحانات لأن المونديال لا يقام إلا كل 4 سنوات ومن الصعب ترك هذه الوجبة الكروية، ولعل هذا العشق الكروي وراء الأزمة في البيوت بسبب محاولة العائلات منع أولادها من متابعة المباريات لمراجعة الدروس من أجل عبور الامتحانات بأمان، وبين تشتت الطلاب أنفسهم ما بين نجوم المونديال والدراسة.

طرحنا القضية في ساحة المونديال، مع بدء الامتحانات اليوم، وتركنا الجميع يدلي بدلوه ما بين المسؤولين عن التعليم وعدد من الرياضيين الذين يعيشون هذه التجربة، وأيضاً أولياء الأمور والطلاب الذين يعيشون الأزمة الحقيقية بين الامتحانات والمونديال.