المونديال و الامتحانات.. عقدة الحسابات

رضا سليم (دبي)
تحولت البيوت إلى ما يشبه معسكرات مغلقة استعداداً لامتحانات نهاية العام، ووسط حالة الرعب التي تسيطر على الطلاب والتي دائماً ما تصاحب فترة الامتحانات، دخل المونديال الذي ينتظره العالم كل 4 سنوات، ليربك كل الحسابات ويخلط الأوراق ويجعل العائلات في صراع مع الأولاد من أجل المذاكرة، وإبعادهم عن متابعة مباريات المونديال الذي بات بمثابة الضيف الثقيل الذي يؤرق الجميع.
حالة الضجر التي تعيشها الأسر هذا العام ليس فقط لأن المونديال جاء في الاتجاه المعاكس للامتحانات وبالتحديد في التوقيت الصعب، بل لأن الجميع يشكو من طول الموسم الدراسي، وكانوا ينتظرون أن ينتهي مع بداية شهر رمضان المبارك، بما فيها الثانوية العامة التي كانت تنهي امتحاناتها في السنوات الماضية مبكراً، ومع منظومة المواعيد ومباريات المونديال، تعيش العائلات في كابوس تنتظر نهايته بفارغ الصبر.
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طرحنا القضية في ساحة المونديال، مع بدء الامتحانات اليوم، وتركنا الجميع يدلي بدلوه ما بين المسؤولين عن التعليم وعدد من الرياضيين الذين يعيشون هذه التجربة، وأيضاً أولياء الأمور والطلاب الذين يعيشون الأزمة الحقيقية بين الامتحانات والمونديال.
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