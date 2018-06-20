إسبانيا والبرتغال في الصدارة بـ 30 مليون مشاهدة

معتصم عبدالله (دبي)

متابعة مئات الملايين لمباريات كأس العالم 2018 الجارية حالياً بروسيا يبدو أمراً طبيعياً كون «المونديال» هو أهم الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة على مستوى الكرة الأرضية، ويكفي أن يصل عدد المشاهدين لنهائي النسخة الماضية للمونديال في البرازيل 2014، والذي جمع بين ألمانيا والأرجنتين إلى نحو مليار مشاهد، في الوقت الذي وصل فيه العدد الإجمالي إلى نحو 2.1 مليار لكامل مباريات المونديال في 207 دول بحسب الإحصاءات الرسمية وقتها.

ولم تمنع المتابعة المباشرة لمباريات مونديال روسيا في الجولة الأولى الملايين من الحرص على مشاهدة ملخصات المباريات عقب نهايتها والاستمتاع بالأهداف التي كانت السمة المميزة لأغلب مباريات الجولة، وخطفت مواجهة إسبانيا والبرتغال في قمة مواجهات المجموعة الثانية، والتي أقيمت على ملعب فيشت سوشي وحُسمت بالتعادل الإيجابي 3-3، الأنظار حتى بعد نهايتها بأيام ليصل عدد إجمالي مشاهدات ملخص المباراة عبر قناة «الفيفا» الرسمية على يوتيوب إلى نحو 30 مليون مشاهدة.

وعلى الرغم من أن قناة «الفيفا» على «يوتيوب» ليست الجهة الوحيدة التي توفر ملخصات مباريات المونديال بصورة «رسمية» في ظل منح الاتحاد الدولي لحقوق البث لنحو 219 شبكة على مستوى العالم تملك بدورها منصات على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي لإعادة بث ذات اللقطات، إلا أن الحساب الرسمي للفيفا من الممكن أن يعطي مؤشرات واضحة لأهم المباريات التي جذبت أنظار المتابعين حول العالم، واستأثرت بالحرص على متابعة ملخصاتها.

ويبدو الفارق كبيراً ما بين أعداد المشاهدة لمباراة القمة بين إسبانيا والبرتغال وبين بقية المباريات، حيث وصل إلى نحو تجاوز الضعفين مقارنة بأهداف مباراة الافتتاح التي جمعت روسيا «المستضيف» والسعودية والتي وصلت إلى نحو 11 مليون مشاهدة، وحل في المركز الثالث ملخص مباراة الأوروجواي ومصر بنحو 9.3 مليون مشاهدة، والبرازيل وسويسرا في المركز الرابع بنحو 8.6 مليون مشاهدة، والأرجنتين وآيسلندا بـ6.9 مليون، وصولاً إلى مباراة بلجيكا وبنما بنحو 3 ملايين مشاهدة، قبل ختام الدور الأول أمس.