ساوثجيت: الفرق الجيدة تسجل أهدافها في أوقات متأخرة

فولجوجراد (د ب أ)

فشلت منتخبات البرتغال، إسبانيا، الأرجنتين، ألمانيا والبرازيل في تحقيق الفوز بالمباراة الأولى في كأس العالم، ولكن بالتأكيد كان منتخب إنجلترا حالة مزاجية مختلفة. وقاد هاري كين منتخب إنجلترا لفوز مثير على نظيره التونسي 2 /‏ 1 أمس الأول، على ملعب فولجوجراد أرينا، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لمونديال روسيا.

وقال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا: «الفرق الجيدة تسجل أهدافاً متأخرة، لقد منحنا أنفسنا منصة رائعة للبناء عليها، هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا أن نشعر بالسعادة حيالها».

وقال هاري كين: «لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الأول، وكنا نستحق تسجيل هدف السبق»، فيما قال ماجواير: «في الشوط الأول كان ينبغي تسجيل المزيد من الأهداف».

وقال ساوثجيت: «هاري كين مهاجم كبير، سعيد من أجله، حيث كنا سنسأل أين أهدافه في البطولة إذا لم يسجل، لقد تعامل مع الهدفين بشكل جيد حقاً».

ولم يسجل كين- 24 عاماً، قائد المنتخب الإنجليزي، أي أهداف في يورو 2016، لكنه سجل عشرة أهداف في آخر ثماني مباريات دولية في 2017 و2018.