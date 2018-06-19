علي معلول: خسرنا بسبب قلة التركيز

فولجوجراد (د ب أ)

أرجع اللاعب علي معلول نجم المنتخب التونسي، الهدفين اللذين اهتزت بهما شباك الفريق في المباراة أمام المنتخب الإنجليزي، إلى قلة التركيز، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج الآن نسيان هذا اللقاء والتركيز في المباراة المقبلة.

وقال معلول: «استقبلت شباكنا هدفين عن طريق كرات ثابتة، وهذا يرجع أولاً إلى قلة التركيز، كان باستطاعتنا الخروج بنتيجة أفضل، في مثل هذه المباريات لا يسمح بارتكاب مثل هذه الهفوات، نحاول نسيان هذا والتركيز على اللقاء المقبل، كل الفرص التي أتيحت للمنتخب الإنجليزي كانت من كرات ثابتة».

وقال زميله فخر الدين بن يوسف: «بذلنا كل ما بوسعنا لإيقاف هذا الفريق الإنجليزي القوي، ولكن في الجزء الأخير من المباراة فشلنا في ذلك، وهذا ما أصابنا بحسرة كبيرة، ومن المؤكد أن نفس الحسرة في قلوب الشعب التونسي بأكمله».

وأضاف: «علينا محو هذه الهزيمة من أذهاننا والتركيز على المباريات القادمة، ليس صحيحاً أنني لعبت طيلة اللقاء في الدفاع، وإن كان كذلك، فما كان بإمكاني أن أحصل على ضربة جزاء، الفريق المنافس فرض علينا أسلوبه وكان يجب علينا أن نغير من مراكزنا وخططنا وتمركزنا حسب مقتضيات المباراة».

وأكد وهبي الخزري نجم الفريق: «لعبنا دفاعياً بشكل كبير، ولم نتمكن من خلق الفرص للأسف، أعتقد أنه كان بالإمكان أن نقدم أداء أفضل من هذا، وأعتقد أن نقطة كانت ستصبح مهمة جداً بالنسبة لنا، الضغط كان عالياً جداً، وهذا الفريق يتمتع بالعديد من اللاعبين السريعين والمهاريين. تغيبت عن الملاعب بسبب الإصابة لأكثر من شهر ونصف الشهر، لم أشعر في المباراة بأي آلام، وهذا شيء إيجابي للغاية».

وأضاف: «أتمنى أن أقدم الأفضل في بقية المشوار، وأستطيع مساندة المنتخب، طبعاً حظوظنا قائمة، فالفريق الألماني على سبيل المثال بعد أول هزيمة له لن يغادر المونديال، وله كل الفرص للتأهل إلى الدور المقبل، الفريق البلجيكي فريق قوي، ولكن أعتقد أننا نستطيع تقديم أداء جيد أمامه».