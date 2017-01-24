بايدن.. جنس معرَّض للانقراض!

ألقى نائب الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي في دافوس خطبة ثاقبة البصيرة وقوية ذكَّرت الزعماء ورؤساء مجالس الإدارات الحاضرين بمسؤولياتهم تجاه فقراء العالم. وفي ختام الكلمة، قفزت شريكتي «كارلا» لتصفق له واقفة. ووقفتُ أنا بجانبها، وبعد أن نظرتُ حولي في القاعة أدركت أننا الوحيدان الواقفان. وفي هذا العام في أثناء التقديم لخطبة الوداع لجو بايدن باعتباره نائباً لرئيس للولايات المتحدة، وقف نصف الجمهور وكان التصفيق مدوياً. لقد طغى إحساس بأن الجمهور سيفتقد المتحدث المتحمس ذا الكلام البسيط والواضح. ومَن شاهد بايدن وهو يلقي الكلمة لَربما لاحظ أيضاً أنه هو نفسه سيفتقد جمهوراً مثل هذا.
لقد كانت أفكار بايدن مستبصرة وحصيفة. ولكن خلف عينيه كان هناك أسى لا يمكن إنكاره. فهذا الرجل أكبر بكثير من مجرد سياسي. فعلى مدار سنوات عمله العام، لم يكافح هذا الموظف العام المتفاني في عمله منذ أن كان شاباً في مجلس الشيوخ ليصعد إلى أعلى مستوى في الحكومة من أجل العدالة الاجتماعية فقط، ولا من أجل «القاعدة الشعبية» في بلاده كما قد يفعل كثير من السياسيين فحسب، بل كافح أيضاً من أجل المجتمع الدولي برمته.
لقد كانت خطبته انتقاداً شديداً لرجل لم يُذكر اسمه قط هو الرئيس الجديد للولايات المتحدة. فقد تناول بايدن القضايا الحيوية للنظام الدولي والأمن العالمي الواحدة تلو الأخرى. فعلل أسباب ضرورة ظهور النظام الليبرالي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، والخدمة التي قدمها للعالم في ذلك الوقت. وتحدث أيضاً عن مزايا التجارة رغم اعترافه بضرورة بذل مزيد من الجهود بشكل عاجل لمساعدة من أطاحت بهم العولمة والتقدم التكنولوجي من مواقعهم.
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ولم يكن بايدن هو الشخص الوحيد الذي يشعر بالأسى في قاعة الاجتماع. فقد كان من الواضح من الاستقبال الذي حظي به أن كثيراً من الحضور كان ينتابهم الأسى لأن ظروفاً مأساوية -مثل موت ابنه- قد تآمرت لتمنعه من خوض السباق على الرئاسة. فقد كان من المرجح أن يفوز بالرئاسة الأميركية، إذا أخذنا في الاعتبار الفارق الضئيل الذي فاز به ترامب في الانتخابات، وأن بايدن لم تكن تُمسك بتلابيبه فضيحة بريد إلكتروني، مثلما كان الحال مع هيلاري كلينتون. مع الأخذ في الاعتبار أنه كان أكثر الزعماء على المسرح القومي الأميركي قرباً من غالبية الطبقة الأميركية العاملة القلقة. ولو كان فاز، لجاء خطابه ذاك شيئاً مختلفاً كلية. وربما لاختلف مستقبل أميركا والعالم تماماً.
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* رئيس تحرير «فورين بوليسي»
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»