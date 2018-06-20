انتظار رد «الفيفا» لاستدعاء معز بن شريفية

موسكو (الاتحاد)

انتهى رسمياً مشوار الحارس التونسي معز حسن في المونديال، بعد مرور ست عشرة دقيقة فقط، وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد التونسي ينتظر رد اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي «الفيفا» عن طلب تعويض معز حسن بالحارس الرابع للمنتخب معز بن شريفية، والذي كان في القائمة الموسعة للمنتخب التونسي، التي تم إرسالها للفيفا يوم 14 مايو الماضي قبل أن يسقط اسمه من قائمة الـ23 لاعباً المشاركين في المونديال، التي أرسلت يوم 4 يونيو الحالي.

وتسمح قوانين «الفيفا» بتعويض اللاعبين المصابين فقط قبل المقابلة الأولى في المسابقة ولكن إصابة حراس المرمى تدخل في خانة «القوة القاهرة»، لأن إصابة حارس آخر تجعل الفريق يكمل المونديال بحارس واحد، ولهذا يأمل الاتحاد التونسي بعد أن أرسل صباح الثلاثاء ملفاً طبياً مفصلاً بالحالة الصحية لمعز حسن في انتظار رد إيجابي من الفيفا رغم صعوبة المسألة وتعقيدها.

وأصيب حارس نادي شاتورو الفرنسي بخلع في الكتف الأيمن عند سقوطه لصد كرة قوية سددها المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج على المرمى التونسي في الدقيقة السادسة من اللقاء، وحاول معز حسن مواصلة اللعب وتغلب على آلامه حتى الدقيقة الحادية عشرة موعد الهدف الإنجليزي، الذي سجله هاري كين من تسديدة بالرأس سددها بقوة المهاجم ديلي آلي صدها حارس نسور قرطاج وسقط مجدداً على كتفه المصاب، وغادر اللقاء بعدها بقليل وترك مكانه للحارس الثاني فاروق بن مصطفى.