انتظار رد «الفيفا» لاستدعاء معز بن شريفية

موسكو (الاتحاد)
انتهى رسمياً مشوار الحارس التونسي معز حسن في المونديال، بعد مرور ست عشرة دقيقة فقط، وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد التونسي ينتظر رد اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي «الفيفا» عن طلب تعويض معز حسن بالحارس الرابع للمنتخب معز بن شريفية، والذي كان في القائمة الموسعة للمنتخب التونسي، التي تم إرسالها للفيفا يوم 14 مايو الماضي قبل أن يسقط اسمه من قائمة الـ23 لاعباً المشاركين في المونديال، التي أرسلت يوم 4 يونيو الحالي.
وتسمح قوانين «الفيفا» بتعويض اللاعبين المصابين فقط قبل المقابلة الأولى في المسابقة ولكن إصابة حراس المرمى تدخل في خانة «القوة القاهرة»، لأن إصابة حارس آخر تجعل الفريق يكمل المونديال بحارس واحد، ولهذا يأمل الاتحاد التونسي بعد أن أرسل صباح الثلاثاء ملفاً طبياً مفصلاً بالحالة الصحية لمعز حسن في انتظار رد إيجابي من الفيفا رغم صعوبة المسألة وتعقيدها.
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