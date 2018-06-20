الحسرة تغلف رحلة عودة «نسور قرطاج» إلى موسكو

طارق الغديري (موسكو)

غلفت أجواء الحسرة رحلة عودة بعثة المنتخب التونسي أمس إلى العاصمة الروسية موسكو من مطار فولجوجراد في رحلة خاصة، وذلك بعد الخسارة القاسية التي تلقاها «نسور قرطاج» بهدف في الوقت بدل الضائع من مباراتهم مع إنجلترا، حيث سادت حالة من الحزن والشعور بالأسف على ضياع الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وافتتاح مشاركتهم في كأس العالم بأداء قوي يضمن المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني.

وخيم الصمت على رحلة العودة، ولم يتمالك بعض اللاعبين أنفسهم تأثراً من الخسارة مثل اللاعب يوسف المساكني الذي يرافق البعثة رغم تواجده خارج القائمة، حيث ذرف الدموع تأثراً بالخسارة الموجعة والبداية المتعثرة، وبذل الجهازان الفني والإداري جهوداً كبيرة لمواساة اللاعبين والرفع من معنوياتهم، ومطالبتهم بنسيان العثرة الأولى، والعمل على تدارك الأخطاء في اللقاء المقبل، والبدء في التركيز للمواجهة الثانية بسرعة.

وعادت البعثة إلى مقر إقامتها بفندق «إمبيريال بارك» على أن يستأنف اللاعبون بداية من اليوم تحضيراتهم لمواجهة المنتخب البلجيكي السبت المقبل على ملعب سبارتاك موسكو ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة، حيث يجري المنتخب التونسي ثلاث حصص تدريبية قبل موعد بلجيكا في ملعب سترويتال بموسكو على أن تكون الحصة الرابعة والأخيرة على استاد سبارتاك موسكو، الذي سيحتضن الموقعة التونسية البلجيكية.

اعترف نبيل معلول مدرب منتخب تونس في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن النقطة السلبية في أداء المنتخب التونسي تمثلت في ضعف الجانب الهجومي، وعدم صنع عمليات خطيرة على مرمى المنتخب الإنجليزي، الأمر الذي أثقل مهمة الدفاع، وجعل المنافس يلعب براحة كبيرة ويضغط على المنتخب التونسي.

وقال: «ارتكبنا العديد من الأخطاء التيا يجب عدم تكرارها في المباراتين القادمتين ضد بلجيكا وبنما»، مؤكداً أن إصابة الحارس معز حسن في بداية المباراة والاضطرار لتبديله أربك أوراق الجهاز الفني، لأنه خسر تبديلاً، وقلص بذلك من حظوظ المنتخب التونسي في التغييرات التكتيكية، خصوصاً في مواجهة النسق البدني العالي الذي فرضه لاعبو إنجلترا على المنتخب التونسي.

ويرى معلول أن منتخب نسور قرطاج لعب بندية كبيرة مع المنتخب الإنجليزي وكان قادراً على الخروج بالتعادل، إلا أن الحظ لم يحالفه، مشيراً إلى أن الأخطاء التي حصلت في مواجهة إنجلترا ستضاعف تركيز لاعبي المنتخب التونسي في مواجهة بلجيكا وبنما.