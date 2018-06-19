أدفينكولا لاعب بيرو: نواجه فرنسا للفوز أو «الموت»!

موسكو (د ب أ)

أكد مدافع منتخب بيرو لويس أدفينكولا، أمس، أن مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا غداً في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، هي المباراة الأهم في حياته وحياة زملائه من اللاعبين.

وقال الظهير الأيمن لمنتخب بيرو: «الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لهم هو أن هذه المباراة ستكون المباراة الأهم في حياتنا، وأننا سنخرج إلى الفوز أو الموت».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بيرو قادرة على تحقيق المفاجأة، أجاب أدفينكولا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس قائلاً: «لقد أتينا من أجل هذا، لا يوجد مستحيل، منتخب بيرو قادر على الفوز على أي فريق».

وتابع: «اليوم عملنا كثيراً، ونحن نفكر طوال الوقت في مباراة فرنسا، نحن نتحلى بالتركيز ومتحدون، لا أعتقد أن علينا تغيير الكثير من الأشياء التي قمنا بها في المباراة الأخيرة، أمام الدنمارك خلقنا فرصاً للتهديف ولكن واجهنا حظاً سيئاً».

وتحدث نجم دفاع بيرو عن هجوم المنتخب الفرنسي، الذي يعج بالنجوم أمثال أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وأوليفر جيرو، حيث قال: «جميعهم لاعبون من الطراز الرفيع».

وأشاد أدفينكولا بمواطنه وقائد منتخب بلاده، باولو جيريرو، الذي من المنتظر أن يعود إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بيرو أمام فرنسا، وقال: «جميعنا يدرك قيمة باولو».