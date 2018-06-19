أدفينكولا لاعب بيرو: نواجه فرنسا للفوز أو «الموت»!

موسكو (د ب أ)
أكد مدافع منتخب بيرو لويس أدفينكولا، أمس، أن مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا غداً في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، هي المباراة الأهم في حياته وحياة زملائه من اللاعبين.
وقال الظهير الأيمن لمنتخب بيرو: «الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لهم هو أن هذه المباراة ستكون المباراة الأهم في حياتنا، وأننا سنخرج إلى الفوز أو الموت».
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وتابع: «اليوم عملنا كثيراً، ونحن نفكر طوال الوقت في مباراة فرنسا، نحن نتحلى بالتركيز ومتحدون، لا أعتقد أن علينا تغيير الكثير من الأشياء التي قمنا بها في المباراة الأخيرة، أمام الدنمارك خلقنا فرصاً للتهديف ولكن واجهنا حظاً سيئاً».
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وأشاد أدفينكولا بمواطنه وقائد منتخب بلاده، باولو جيريرو، الذي من المنتظر أن يعود إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بيرو أمام فرنسا، وقال: «جميعنا يدرك قيمة باولو».