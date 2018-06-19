برناردو سيلفا: «يورو 2016» غيرت «العقلية البرتغالية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

استطاع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن يحجز مكاناً أساسياً في صفوف منتخب بلاده، ويحلم بأن ينجح مع زملائه في الوصول إلى أبعد مدى في مونديال روسيا، ففي حوار حصري لمجلة فرانس فوتبول في عددها الصادر أمس، تحدث سيلفا عن منتخب بلاده وحظوظه في المونديال، وما طرأ عليه من تطور منذ فوزه ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016»، وعن الدور الذي يلعبه كريستيانو رونالدو كقائد للمنتخب.

كما تطرق للحديث عن ناديه مانشستر سيتي ومديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي تعلم منه الكثير، وفي البداية أكد برناردو سيلفا أن لقب بطل أوروبا الذي حصل عليه منتخب البرتغال عام 2016 غير تماماً عقلية اللاعبين، وجعلهم أكثر ثقة في أنفسهم، وزرع بداخلهم إرادة الفوز، لأنها كانت أول بطولة يحصل عليها المنتخب.

وأضاف قائلاً: «الفوز جعلنا نؤمن بأن كل شيء ممكن في كرة القدم، وجعلنا نشعر بأننا أكثر قوة، وهذا حفزنا لتحقيق الأفضل، وإن كان يلقي علينا في الوقت نفسه بضغوط كثيرة باعتبارنا أبطال أوروبا، وهذا يدفعنا إلى مواصلة التألق في مونديال روسيا، بعد أن حققنا تعادلاً مستحقاً مع منتخب الروخا الإسباني 3/‏‏3».

وتابع سيلفا: «الأمور في المنتخب تختلف عنها في النادي، لأننا في المنتخب نلعب سوياً منذ أكثر من 3 سنوات، كما لعبت مع بعض زملائي في منتخبات الناشئين».

واعترف سيلفا بأن أداءه تطور كثيراً، نظراً لاحتكاكه بمدارس مختلفة، حيث لعب في البرتغال وفرنسا وإنجلترا وتعلم كثيراً، وتغيرت نظرته لكرة القدم بفضل كل هذه الخبرات.

وعندما سألته المجلة عن كريستيانو رونالدو ودوره في منتخب البرتغال وكيفية تعامله معه، قال برناردو سيلفا: «لا يحتاج أي لاعب وقتاً طويلاً للتأقلم مع لاعب مثله.. إنه اللاعب الأفضل، والانسجام والتأقلم معه معناه أن تستمع وتنصت إلى ما يقوله، وأن تساعده بقدر الإمكان على تحقيق الفوز للفريق، لأن لاعباً مثله يرفع الفريق إلى أعلى، ويصل به إلى أبعد نقطة في المونديال، ولكونك تساعده فإنك تساعد الفريق».

وعن مدى تكيفه وانسجامه مع أسلوب لعب مانشستر سيتي ومديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، قال سيلفا: «نحن في السيتي نسعى دائماً للاحتفاظ بالكرة في حوزتنا لأطول فترة ممكنة، مع سرعة التمريرمن من لمسة واحدة أو لمستين، ونحاول دائماً التحكم في إيقاع المباراة، أما عن جوارديولا فقد تعلمت منه أشياء أخرى كثيرة، مثل الضغط العالي على دفاع المنافس، والتمركز الجيد، وأهم شيء عند جوارديولا أن تنفذ ما يطلبه منك بصورة جيدة وبسرعة، وأن تعرف كيف تتحكم في رد فعلك، عندما يتلقى مرماك هدفاً أو عندما يسجل فريقك هدفاً، وأيضاً كيفية التعامل مع المواقف الصعبة واللحظات العصيبة».