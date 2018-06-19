226 «جزائية» في تاريخ المونديال منذ نسخة 1930

عمرو عبيد (القاهرة)
أهدر البرغوث الأرجنتيني ليو ميسي، ركلة جزاء أمام منتخب آيسلندا في افتتاحية مباريات الألبيسيليستي في المونديال الحالي، وبعده أضاع كريستيان كويفا البيروفي ركلة ثانية أمام الدنمارك، وهما الركلتان المهدرتان حتى الآن في كأس العالم من إجمالي 8 ركلات احتسبت في النسخة الجارية، ليرتفع إجمالي ركلات الجزاء المهدرة عبر تاريخ المونديال إلى 45 ركلة، من إجمالي 226 تم احتسابها منذ انطلاق البطولة العالمية عام 1930، وتشكل نسبة ركلات الجزاء المهدرة 20%، في حين تم تسجيل 80% بنجاح عبر كل نسخ كأس العالم.
وتشير إحصائيات النسخ المونديالية، إلى أن النسخة الأفريقية التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2010 شهدت أكبر عدد من ركلات الجزاء المهدرة، حيث تم احتساب 15 ركلة جزاء خلال تلك البطولة، سجل اللاعبون منها 9 بنسبة نجاح تبلغ 60% مقابل إهدار 6 ركلات بنسبة 40%، وفي النسخة البرازيلية الماضية احتسب الحكام 13 ركلة جزاء، ضاعت منها واحدة فقط مقابل تسجيل 12 بنسبة 92.3%، وفي مونديال ألمانيا 2006 حصلت المنتخبات على 17 ركلة جزاء، سُجّل منها 13 وأُهدِر 4، في حين أن بطولة كوريا واليابان 2002 في مطلع الألفية شهدت احتساب 18 ركلة، ضاعت منها 5 ركلات.
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والغريب أن جيان أضاع ركلة سابقة في مونديال 2006 واتخذ قراراً بعدها بعدم تسديد ركلات الجزاء لكنه لم يلتزم بوعده، كما أضاع لوكاس بودولسكي ركلة أخرى لصالح ألمانيا أمام صربيا في دور المجموعات في اللقاء الذي شهد هزيمة الألمان بهدف دون رد، وكانت مباراة إسبانيا وباراجواى في ربع نهائي المونديال الإفريقي شهدت إهدار ركلتي جزاء متتاليتين بواقع واحدة لكل فريق في مباراة تأهل عبرها «الماتادور» إلى نصف النهائي بهدف نظيف !
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ويروي التاريخ القديم لبطولات كأس العالم أن المكسيكي مانويل روساس، هو صاحب أول هدف من ركلة جزاء في تاريخ المونديال، حيث سجلها في شباك الأرجنتين خلال دور المجموعات في المباراة التي انتهت لصالح الألبيسيليستي 6 / 3، وهي المباراة التي شهدت إهدار ركلة جزاء من جانب الأرجنتين، لتكون الثانية بعد الأولى التاريخية التي أضاعها منتخب تشيلي أمام فرنسا في منافسات نفس المجموعة !