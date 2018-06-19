«الساموراي» يحل «العقدة اللاتينية»!

سارانسك (أ ف ب)

رد منتخب اليابان اعتباره من نظيره الكولومبي، عندما تغلب عليه 2-1 أمس في سارانسك، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا، وسجل شينجي كاجاوا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، ويويا أوساكو في الدقيقة 73 هدفي اليابان، وخوان فرناندو كينتيرو في الدقيقة 39 هدف كولومبيا التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثالثة، إثر طرد لاعب وسطها كارلوس سانشيز.

وكانت اليابان قد منيت بخسارة مذلة 1-4 في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014 أمام المنتخب الأميركي الجنوبي الذي بلغ وقتها الدور ربع النهائي، قبل أن يخرج على يد البلد المضيف.

كما هي المرة الأولى التي تنجح فيها اليابان في الفوز على منتخب أميركي جنوبي في النهائيات، محققة انتصارها الخامس في 18 مباراة في النهائيات وممهدة الطريق نحو بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة في مشاركتها السادسة على التوالي وفي تاريخها.

واستحق المنتخب الياباني الفوز لأنه كان الأفضل أغلب فترات المباراة، خلافاً لعروضه في فترة الإعداد، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة من أصل ثلاث، ما طرح تساؤلات كثيرة بخصوص حظوظه في النهائيات والتي أضيفت إلى الانتقادات التي وجهت للاتحاد المحلي بالتخلي عن المدرب الفرنسي-البوسني وحيد خليلودزيتش قبل شهر من النهائيات، وتعيين المحلي أكيرو نيشينو بدلاً منه.

في المقابل، تعتبر الخسارة ضربة موجعة لكولومبيا التي تمني النفس بتكرار إنجازها على الأقل في المونديال الأخير.

وتأثرت كولومبيا كثيراً بالنقص العددي في صفوفها، إثر طرد سانشيز في الدقيقة الثالثة من المباراة وتحديداً 2.56 دقيقة، عندما اعترض بيده كرة سددها لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني كاجاوا والمرمى خال، إثر كرة مرتدة من الحارس دافيد أوسبينا الذي تصدى للوهلة الأولى لتسديدة مهاجم فيردر بريمن الألماني أوساكو، فاحتسب الحكم السلوفيني دامير سكومينا ركلة جزاء انبرى لها كاجاوا بنجاح على يمين أوسبينا.

وهي ثاني أسرع حالة طرد في تاريخ المونديال، والأسرع كانت عام 1986 في المكسيك، عندما طرد الأوروجوياني خوسيه ألبرتو باتيستا بعد 54 ثانية من المباراة ضد أسكتلندا، كما أنها حالة الطرد الأولى لكولومبيا في مباراتها الـ19 في النهائيات.