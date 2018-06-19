إسبانيا وإيران.. «مستقبل الماتادور»!

كازان (أ ف ب)

يجد المنتخب الإسباني نفسه أمام ساعة الحقيقة، وموعد حاسم في مواجهة إيران اليوم في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018، بعد تعادله في المباراة الأولى ضد البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو.

وقاد نجم ريال مدريد الإسباني منتخب بلاده بطل أوروبا 2016، للتعادل 3-3 مع أبطال العالم 2010، في المباراة الأولى التي أقيمت بينهما الجمعة، بتسجيله الـ «هاتريك» الحادي والخمسين في مسيرته.

ووضع رونالدو إسبانيا المرشحة بقوة للقب، في موقف معقد قبل لقاء إيران، علماً أن «لا روخا» خاض مباراة الجمعة بعد يومين من أزمة في جهازه التدريبي على خلفية إقالة المدرب جولن لوبيتيجي غداة الإعلان عن توليه تدريب ريال مدريد بعد المونديال، وتعيين النجم السابق للنادي الملكي والمنتخب فرناندو هييرو.

وتتصدر إيران المجموعة بعد فوزها على المغرب بهدف قاتل سجله المهاجم عزيز بوحدوز خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وفي الجولة الثانية اليوم، تلتقي إسبانيا مع إيران في كازان، ويتواجه منتخبا المغرب والبرتغال على ملعب لوجنيكي في موسكو.