بالصور.. رسالة لرئيس الدولة من أمير الكويت يتسلمها محمد بن راشد

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس في دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مبعوث صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، معالي الشيخ صباح الخالد الصباح، وزير الخارجية، يرافقه معالي الشيخ محمد العبد الله المبارك، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، حيث تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، تتصل بالعلاقات الأخوية ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وصلاح محمد البعيجان السفير الكويتي لدى الدولة.