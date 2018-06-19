«المشاغب سواريز» يستعد لدخول «نادي المائة»

نيجني نوفجورود (أ ف ب)

بالنسبة للاعب تصدر عناوين الصحف في نهائيات كأس العالم في كرة القدم لأسباب غالباً ما كانت غير مرتبطة بموهبته، من المناسب أن يخوض مهاجم أوروجواي لويس سواريز مباراته الدولية الرقم 100 في هذه البطولة التي تقام نسختها الـ 21 في روسيا.

باستثناء أمر غير متوقع في اللحظات الأخيرة، سيكون مهاجم برشلونة الإسباني على موعد مع هذا الرقم اليوم ضد السعودية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، والتي تقام في مدينة روستوف.

وسيكون المنتخب الأميركي الجنوبي أمام فرصة سانحة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه في المباراة الأولى على مصر «1- صفر»، علماً بأن السعودية تلقت خسارة ضد روسيا صفر-5.

يأمل المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً أن يكون هذا المونديال أفضل بالنسبة إليه على الصعيد الشخصي من النسختين الأخيرتين.