«الأخضر» يستحوذ على 89% في الوسط والدفاع و11% هجومياً!

عمرو عبيد (القاهرة)
يدرك لاعبو «الأخضر» ضرورة محو الصورة الباهتة التي ظهروا عليها في الافتتاح أمام روسيا، وتسببت في خسارة المنتخب بخمسة أهداف، في مواجهة لم تشهد أي محاولة سعودية دقيقة بين القائمين والعارضة، حيث صوب المنتخب 3 كرات بعيدة عن المرمى الروسي، في حين تعرضت 3 محاولات أخرى للصد المبكر من دفاع «الدب»، وهو ما يعني أن «الأخضر» لم يقدم أداءً هجومياً جيداً في مباراته الأولى، وما زاد من سوء حالة المنتخب السعودي، هو التفكك الدفاعي الكامل الذي بدا عليه أيضاً، حيث استطاع أصحاب الأرض أن يصلوا إلى مرمى السعودية بسبع محاولات دقيقة، أسفرت عن خمسة أهداف، وتلك الأرقام تؤكد الأزمة التي عاني منها «الأخضر» دفاعاً وهجوماً في مباراته الأولى!
الغريب أن المنتخب الروسي ترك الكرة للاعبي السعودية، الذين بلغت نسبة استحواذهم عليها 60%، بل إن دقة تمريراتهم سجلت نسبة 87%، وهو ما يُفترض معه منطقياً أن يظهر منتخبنا العربي بشكل أفضل وقتها، ولكن الحقيقة أن أغلب التمريرات كانت بين لاعبي الدفاع والوسط، بعيداً عن مناطق الخطورة لدى أصحاب الديار، وتأكد ذلك من خلال الخرائط الحرارية الخاصة بتحركات لاعبي السعودية الذين ظهروا في الثلث الأمامي الهجومي بشكل نادر للغاية وغير مؤثر، لدرجة أن الخماسي الهجومي لـ«الأخضر» توغلوا داخل منطقة الجزاء الروسية مرات معدودة على أصابع اليد الواحدة.
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وظهر الدفاع السعودي في حالة «هشة» للغاية، خاصة على الأطراف التي منحت «الدب» أفضلية هجومية واضحة، حيث تعرضت الجبهة اليمنى الدفاعية لـ«الأخضر» إلى الهجوم الأغزر من الجانب الروسي بنسبة 49%، في حين كان الرواق الأيسر هو التالي بـ38%، ولهذا لم يكن غريباً أن يتعرض المرمى السعودي لـ13 محاولة ناجحة من منافسه في المباراة الأولى، في الوقت الذي لم يصل فيه «الأخضر» إلى منطقة الجزاء الروسية بشكل إيجابي سوى 3 مرات فقط.
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وسيكون على «الأخضر» إظهار المزيد من الحذر، فيما يتعلق بتأمين الأطراف الدفاعية، بعكس ما حدث أمام روسيا، لأن أوروجواي استغل رواقه الأيمن في تنفيذ 21 هجمة على الدفاعات المصرية في المواجهة الأولى، بجانب 23 هجمة من الجبهة اليسرى، و15 توغلاً ناجحاً داخل منطقة الجزاء، وبلاشك تكمن الخطورة الفائقة لدى «السيليستي» في الثنائي كافاني وسواريز، اللذين سددا 9 كرات على المرمى المصري بواقع 5 لمهاجم باريس سان جيرمان و4 لهداف برشلونة، وهو ما جعل الثنائي يشكل ما يقارب 65% من قوة المنتخب الهجومية في مباراته الأولى.