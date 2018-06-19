صالح الداوود: العودة إلى «الواقعية» سلاح «الأخضر»

دبي (الاتحاد)

أكد صالح الداوود لاعب السعودية الأسبق، وأحد نجوم جيل التسعينيات في المونديال أن لقاء «الأخضر» أمام أوروجواي فرصة سانحة لإظهار ردة فعل إيجابية من اللاعبين، لمحو الآثار السلبية للخسارة الثقيلة أمام روسيا، وتغيير الصورة الباهتة التي ظهروا عليها في الافتتاح، بعدما قدموا أداءً سيئاً وغير مقبول، أغضب الشارع الرياضي.

وقال: مباراة اليوم لن تكون سهلة بأي حال على «الأخضر»، إلا أن اللاعبين مطالبون الآن بردة فعل قوية، بعد الخسارة الماضية والمستوى الباهت في أول مباراة، وكان سبباً في تعرضهم لهجوم وانتقاد قاس للغاية من الجميع، لذلك أثق أن لهم ردة فعل داخل الملعب، وأن المستوى سيكون أفضل من الذي ظهر عليه المنتخب أمام روسيا.

وأضاف: انهيار «الأخضر» في أول مبارياته بالبطولة بسبب النشوة الخادعة التي كان عليها الفريق بالكامل، بالإضافة للجهاز الفني، بسبب الأداء الجيد أمام ألمانيا وإيطاليا، وألقت بظلالها على تركيز الجميع، وعلى الانضباط الدفاعي والأداء الهجومي، فما وجده اللاعبون والمدرب من إشادات مبالغ فيها وغير واقعية في المباريات الودية، أثر في التركيز خلال المباريات الرسمية، دون الدخول في التفاصيل الفنية، وذلك رغم أن هناك مؤشرات خطيرة في المباريات الودية، والكل انتقد المنتخب رغم موجة الفرح والتفاؤل التي اجتاحت الوسط الرياضي السعودي وقتها قبل انطلاق المحفل العالمي.

ولفت الداوود إلى أن الواقعية والعودة لقدرات المنتخب السعودي الحقيقية، دون أي فلسفات زائدة، هي الوحيدة القادرة على استعادة زمام المبادرة، ومقارعة منتخب مخيف بحجم أوروجواي، وقال: منتخبنا نفذ طريقة لعب لا تناسب قدرات اللاعبين السعوديين وتنطوي على مخاطرة عالية جداً، حيث تم التقليل من شأن المنتخب الروسي، وأنه ضعيف وخسر مبارياته الودية، وللأسف لم يطلع اللاعبون على وديات «الدب»، وكيف خسر من النمسا والبرازيل، وتعادل مع تركيا، رغم أننا سبق أن حذرنا من قوة الروس، واللاعبون الآن عليهم رد الجميل، وتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة السعودية أمام منافس بحجم أوروجواي.

وعن المدير الفني، قال: بيتزي أسهم بشكل كبير في خسارة المنتخب القاسية، لأنه لعب بطريقة متهورة فنياً، وفتح اللعب في وقت مبكر، كما لم يقرأ المنافس في الوقت المناسب، ويلعب لمنعه من امتلاك الكرة، لكن مباراة أوروجواي من العيار الثقيل، خصوصاً أنه تم إحراجه بشكل كبير أمام مصر، وهو يريد تجديد صورته وهيبته، على حساب المنتخب السعودي، وبالتالي يجب أن يلعب «الأخضر» بثقة وقدرة على المنافسة، خصوصاً في الكرات الثنائية مع لاعبي منتخب أوروجواي الذي لن يمنحنا أي فرصة لامتلاك الكرة، لأن الهدف هو تحقيق الفوز أمام السعودية وحسم بطاقة التأهل.

وأضاف: أوروجواي يملك لاعبين عالميين ويبحثون عن التسجيل المبكر، وأحذر من ثلاثي الخطر كافاني وخيمنيز وسواريز والقادمين من الخلف في الكرات العرضية، وهنا أتمنى أن يستعين بيتزي باللاعبين أصحاب الخبرة في صفوف المنتخب، والتشاور حول أنسب الطرق التي تصلح مع المنتخب، وإن كان اللعب بطريقة 4-2-3-1 هو الأمثل الآن.

وقال: حظوظ المنتخب السعودي تظل ضئيلة جداً، رغم أن كرة القدم ليس فها مستحيل، الخسارة لن تكون عيباً، لكن العيب كل العيب أن يظل المنتخب بنفس الروح الانهزامية، والاستسلام في الملعب، كما شاهدنا أمام روسيا، بل يجب على اللاعبين القتال للدفاع عن سمعة الكرة السعودية، حتى لو خسرنا، تكون بشرف، والمنتخب المصري خسر، ولكن بشرف بعدما قدم مباراة قوية وكبيرة.