السعودية.. «استعادة الأمل»

سان بطرسبرج (د ب أ)

يتطلع المنتخب السعودي إلى استعادة توازنه وأمله في المنافسة على التأهل، عندما يلتقي أوروجواي اليوم، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم 2018، لكنه سيواجه بالتأكيد مهمة صعبة أمام أوروجواي المنتشي بالفوز في مباراته الأولى، وكذلك أمام طموح النجم لويس سواريز. ويتطلع «الأخضر» إلى مداواة جراح الخسارة المفاجئة في المباراة الأولى أمام روسيا صفر- 5، ولا بديل أمام منتخب السعودية سوى محاولة الظهور بأفضل مستوياته، وإبطال مفعول القوة الهجومية لمنتخب أوروجواي، من أجل تفادي ليلة مؤلمة أخرى في الأيام الأولى من المونديال الروسي.

وأكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، ثقته بقدرة فريقه على تقديم عرض قوي، والسعي لتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة والصعبة مع أوروجواي اليوم، مشيراً إلى أن واقعة تعطل محرك الطائرة والحريق الذي حدث فيه لن تؤثر على الفريق في مباراة الغد.

وكان المنتخب السعودي قد خسر بنتيجة صفر - 5 أمام نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخميس الماضي، فيما استهل منتخب أوروجواي مسيرته في البطولة بفوز صعب 1 - صفر على منتخب مصر يوم الجمعة الماضي. وقال بيتزي، في المؤتمر الصحفي لفريقه أمس: «أمامنا فرصة سانحة اليوم لتغيير الوضع بعد النتيجة التي حققناها في المباراة الأولى، وتحسين الصورة التي ظهرنا عليها في المباراة الافتتاحية».

وعما حدث بشأن الطائرة: «لم أعرف ما جاء في البيان الصادر عن شركة الطيران. شاهدتم بأنفسكم ما حدث، والصور تسرد القصة. ولكننا لم نشعر بالخوف، ولن يؤثر هذا على أدائنا اليوم».