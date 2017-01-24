كندا.. وموقف ترامب من «نافتا»

جوش وينجروف*

لن يكون الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب موجوداً، ولكنه سيؤثر تقريباً في المناقشات كافة التي تعقدها حكومة رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو»، التي ستجتمع قبيل بدء محادثات تجارية قارّية مرتقبة. وقد التقى «ترودو» ووزيرة الخارجية «كريستيا فريلاند»، وكبار المشرعين الليبراليين الآخرين في «كالجاري» بهدف اكتشاف طريقة لتقليص الخسائر من أي إعادة تفاوض على اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية «نافتا»، بينما تعتزم إدارة ترامب التحرك هي أيضاً سريعاً من أجل إعادة ضبط علاقاتها مع جارتيها كندا والمكسيك.

وقد قلّل المسؤولون الحكوميون في كندا من شأن المخاوف حتى الآن، وتحدث «ترودو» مع ترامب يوم السبت الماضي، ليهنئه بتنصيبه، ويسلط الضوء على حجم الصادرات الأميركية إلى كندا. بيد أن آخرين، يحذرون من أن الواقع التجاري الجديد سيؤثر سلباً بالتأكيد على البلاد. وفي هذا السياق يقول «جون بيرد»، وزير الخارجية الكندي السابق، الذي يعمل الآن مستشاراً لدى مؤسسة «بنيت جونز»، إنه «لا توجد طريقة واقعية لكي نعيد التفاوض بصورة أفضل لكندا على اتفاق نافتا». وأضاف: «إن الدعوة إلى التغيير تدفعها نزعة حمائية متصاعدة في أنحاء الولايات المتحدة، وليس فقط في البيت الأبيض».

وكندا هي أكبر المشترين للبضائع الأميركية، وهي ورقة يعتمد عليها «ترودو» في طرحه مع ترامب. كما أنها أيضاً من بين أكبر مصادر الواردات الأميركية، لاسيما أنها مصدر مهم للنفط الخارجي. ويأتي اجتماع الحكومة في «كالجاري»، عاصمة المنطقة النفطية في كندا، في وقت أضر فيه تراجع أسعار البترول بالاستثمارات، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في ألبيرتا إلى زهاء 9 في المئة في نوفمبر، مقارنة بأقل من 5 في المئة خلال العامين السابقين.

وقد ذكّر رئيس الوزراء ترودو الرئيس ترامب يوم السبت الماضي بأن كندا هي أكبر سوق لـ35 ولاية أميركية، وكان قد أرسل كذلك كبار مساعديه، ومن بينهم «فريلاند»، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الإدارة الجديدة، مثل «ستيفن بانون» و«جيرد كوشنر»، في ديسمبر الماضي.

ويرى «مايكل ويلسون»، السفير السابق لدى الولايات المتحدة ووزير المالية الذي ساعد في التفاوض على اتفاقية «نافتا»، أنه من المبكر جداً التكهن بماهية تأثير سياسات ترامب على كندا، ولاسيما أن اقتصادها، يمكن أن يستفيد، على سبيل المثال، من حدوث قفزة في النمو الأميركي. وذكر «ويلسون»، الذي يشغل في الوقت الراهن منصب رئيس مجلس إدارة الوحدة الكندية لبنك «باركليز»، أن «أية اتفاقية تجارية يمكن أن تبرم مع بعض التعديلات والتحديثات».