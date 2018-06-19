فخور باهتمام جماهير ليفربول

بطرسبورج (الاتحاد)

قال محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري ولاعب الفراعنة المتألق في مونديال روسيا، إنه يتمنى الاحتراف خلال الصيف الجاري في أحد الأندية القوية في أوروبا، بعدما قدم مستوى مميزاً مع المنتخب المصري، حيث يعيش في حالة معنوية رائعة، خاصة أن أصبح الحارس الأساسي للفراعنة في الفترة الأخيرة على حساب الحارس المخضرم عصام الحضري.

أوضح الشناوي لـ«الاتحاد» أنه ينتظر وصول عروض رسمية للنادي الأهلي بشأن ضمه خلال الصيف الجاري وبعد انتهاء مونديال روسيا، وأنه يحلم بالفعل بالاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية القوية مع احترامه الكامل للنادي الأهلي الذي صنع اسمه ونجوميته خلال الفترة الماضية وساعده على التألق والانضمام لصفوف المنتخب الوطني وخوض نهائيات كأس العالم بصفة أساسية.

الشناوي أشار إلى أن بعض الوكلاء تحدثوا معه بشأن عروض ضمه في ظل تألقه اللافت للأنظار ومراقبة أكثر من فريق أوروبي له، مشيراً إلى أنه ينتظر وصول العروض الرسمية لعرضها على إدارة الأهلي، حيث سيطالب بمنحه الفرصة للاحتراف في أوروبا وتحقيق حلم حياته، موضحاً أن كأس العالم ساهم كثيراً في تألقه واهتمام الأندية به، معبراً في ذات الوقت عن سعادته بترديد اسمه بين جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، والتي طالبت بضرورة التعاقد معه خلال الفترة الماضية، وأنه يتمنى يوماً مرافقة زميله المتألق محمد صلاح في صفوف الريدز، وأنه لا يزال يمتلك الكثير من الأحلام ويسعى لمزيد من التألق خلال الفترة المقبلة.