استبعاد اللاعبين من المونديال «ظاهرة تتجدد»

عمرو عبيد ( القاهرة )

قرر الاتحاد الكرواتي استبعاد المهاجم نيكولا كالينيتش من قائمة المنتخب الناري بعد رفضه إجراء التبديل ودخول ملعب مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا في افتتاح مباريات المنتخبين في المونديال، ولكن ما حدث مع كالينيتش لم يكن الحالة الأولى في تاريخ كأس العالم، حيث شهد مونديال 1978 قرار الاتحاد الاسكتلندي باستبعاد الجناح ويلي جونستون بعد فشله في تجاوز اختبار المنشطات، الذي تم عقب مشاركته في المباراة الأولى أمام بيرو، والطريف أن تم اختياره من قبل لجنة الاتحاد الدولي في اللحظات الأخيرة بديلاً لزميله أرخي جيميل، ليغادر لاعب ويست بروميتش وقتها سريعاً الأراضي الأرجنتينية قبل أن يلحق به منتخب بلاده بعد الإقصاء من الدور الأول.

وتكرر الأمر ذاته مع الأرجنتيني الأسطوري، مارادونا، بعدما سقط في اختبار المنشطات هو الآخر بعد خوضه مباراتين في مونديال 1994، وأثير وقتها أن طريقة احتفاله المبالغ فيها بهدفه في مرمى اليونان جاءت تحت تأثير تناول عقار ما، ليسارع الاتحاد الأرجنتيني باستبعاد مارادونا من المونديال الأميركي، و ينهي الأسطورة مسيرته الدولية الحافلة بشكل سيئ للغاية !

وفي نفس النسخة، تم طرد اللاعب الألماني ستيفان إيفنبرج من قبل إدارة المنتخب والاتحاد بعد إشارته الخارقة غير الأخلاقية لجماهير المانشافت أثناء استبداله في مباراة الماكينات وكوريا الجنوبية، وابتعد إيفنبرج عن المنتخب الألماني طويلا بعد هذا الموقف حتى عاد للعب مباراتين وديتين فقط في عام 1998.

كما شهدت بطولة 2002 استبعاد زلاتكو زاهوفيتش لاعب الوسط المهاجم لمنتخب سلوفينيا بعد شجاره مع المدرب سيركو كاتانيتش عقب استبداله في مباراة إسبانيا الأولى في المونديال والتي خسرها المنتخب السلوفيني بنتيجة 3/1، وقال رئيس الاتحاد وقتها إن استمرار سلوك زاهوفيتش المتهور كاد أن يفسد الأجواء داخل معسكر المنتخب.

وفي المعسكر الأخير قبيل انطلاق نسخة كوريا واليابان، قرر الاتحاد الآيرلندي استبعاد النجم الشهير روى كين من قائمة المونديال بعد التراشق اللفظي بينه وبين المدرب ميك مكارثي، بسبب تصريحات كين للصحافة حول الشكوى من معدات التدريب الموجودة في معسكر المنتخب، وبدلا من الالتزام بالتدريبات خرج كين عدة مرات للتنزه مع كلبه الخاص مما أجبر مكارثي على استبعاده، وأخيرا كانت حادثة الفرنسي نيكولا أنيلكا هي الأشهر في مونديال 2010، عندما سب مدربه ريمون دومينيك بين شوطي مباراة المكسيك الثانية في المونديال الإفريقي، مما دفع المدرب لاستبداله قبل خوض الشوط الثاني الذي تلقي خلاله الديوك هدفين، وقرر الاتحاد الفرنسي طرد أنيلكا بعدها وهو ما أثار غضب اللاعبين وشهد المعسكر الفرنسي حالة من التوتر ألقت بالديوك خارج المونديال من الدور الأول بعدما احتلوا المركز الأخير في المجموعة الأولى بعد هزيمتين وتعادل سلبي ولم يسجل الفرنسيون سوى هدف واحد فقط آنذاك !