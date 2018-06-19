«رحلة جوية» لرؤية المولودة الجديدة

لندن (د ب أ)

كشفت الصحف المحلية في الدنمارك، أن لاعبي المنتخب الدنماركي دفعوا مجتمعين ثمن رحلة جوية خاصة لزميلهم جوناس كوندسين من أجل أن يتمكن من رؤية طفلته الرضيعة الذي رزق بها مؤخراً. وقال توماس ديلاني لاعب الدنمارك في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية: «دفعناها له بكل سرور إذا كان هذا سيمنحه نصف يوم إضافي مع ابنته».

وبعد المباراة الأولى للدنمارك في البطولة، والتي فازت فيها على بيرو بهدف نظيف، سافر كوندسين يوم السبت الماضي إلى الدنمارك لرؤية ابنته وعاد أمس الأول وشارك في تدريبات الفريق.

وطبقاً لما ذكرته وسائل الإعلام، كان من المفترض أن تولد الطفلة بعد أسبوع ولكن قبل يومين من مباراة بيرو تلقي المدافع الدنماركي خبر استعداد زوجته للوضع.

وليست هذه الواقعة هي الأولى في معسكر المنتخب الدنماركي، حيث سبق وأن رزق اللاعب كريستسيان اريكسين بمولود خلال المعسكر الإعدادي للفريق قبل المونديال، مما اضطره للغياب بضعة أيام عن التدريبات.