تقنية الـ VAR.. «العدالة» تحت «الحصار»

محمد حامد (دبي)

«أعيدوا لنا الخطأ البشري العفوي، الذي لا تحاصره شكوك التعمد، ونوايا الظلم، نحن نثق أن الغالبية الكاسحة من الحكام لا يتعمدون الخطأ، وفي حال ارتكبوا بعض الأخطاء فهي أفضل كثيراً حينما نضعها في ميزان المقارنة مع التقنية التي تفتقد للشفافية والوضوح، مما يمهد لواقع مؤلم خلاصته أن نار الجدل ستظل أقوى من حلم العدالة» هذا هو لسان حال الإنجليز، وما يريده البرازيليون، بل هو ما يؤكدون عليه في أستراليا، ويبدو أن تقنية حكم الفيديو المساعد التي يساندها الفيفا بكل قوة تتحول بفعل الجدل المحيط بها إلى نار قد تحرق ثوب العدالة.

جون كروس كتب عبر صفحات الميرور الإنجليزية: «لماذا لم يحصل هاري كين على ركلتي جزاء أكثر وضوحاً من تلك التي تم احتسابها للمنتخب التونسي؟ ولماذا لم يتحدث هؤلاء الذين يجلسون خلف الشاشات مع حكم المباراة ليخبروه أن هناك خطأ ما؟ على أي حال نحن الآن أمام تقنية كانوا يطمحون إلى جعلها هي الحل، ولكنها تتحول إلى مشكلة بسبب الجدل المحيط بها، الآن سوف يدركون أننا على حق لأننا قررنا في إنجلترا تأجيل استخدام هذه التقنية في البريميرليج، وإخضاعها لمزيد من التجارب».

ما تحدث عنه كروس يتعلق بما حدث في موقعة تونس وإنجلترا التي انتهت بفوز منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي بهدفين لهدف بصعوبة بالغة، فقد سجل هاري كين هدف الفوز في الدقيقة 92 من المباراة، مما يعني أن الإنجليز كانوا على وشك الخروج من المباراة دون تحقيق الفوز، وفي هذه الحالة كانت الشكوى من أخطاء الحكام، وعدم اللجوء لتقنية الفيديو في واقعتي كين داخل منطقة الجزاء التونسية سوف ترتفع حدتها على حد تأكيدات الصحافة اللندنية.

وسخر جاري لينيكر نجم وهداف إنجلترا السابق والإعلامي الكروي الحالي من تقنية حكم الفيديو المساعد، بقوله: «إنها تقنية النكتة الكبيرة»، وعلى خطاه يسير تيري بوتشر، وفرانك لامبارد، وغيرهما من نجوم الكرة الإنجليزية سابقاً، والذين يظهرون في الاستديوهات التحليلية للقنوات الإنجليزية والعالمية حالياً، فقد كان هناك ما يشبه الإجماع على أن عدم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، وعدم تفعيلها لأسباب مجهولة أضر بالمنتخب الإنجليزي، وفقاً لما يعتقد نجوم إنجلترا، والصحافة اللندنية.