ماتويدي: بوجبا «قائد حقيقي».. ومبابيه «مستقبل الديوك»

أنور إبراهيم (القاهرة)

خرج بليز ماتويدي لاعب يوفينتوس الإيطالي والمنتخب الفرنسي بتصريحات لموقع «ياهو سبورت» أكد فيها أن بوجبا لاعب كبير ووجوده مهم للغاية مع منتخب «الديوك» الفرنسية مهما حاول البعض تشويه صورته أو القول بغير ذلك. وقال ماتويدي: بوجبا قائد حقيقي، وهو كذلك داخل الملعب وخارجه وفي غرفة الملابس، وعندما يتحدث ينصت له الجميع.. إنه لاعب عظيم ويثبت ذلك في الملعب.

وتابع قائلاً: نحن نريد أن نضع بوجبا في أفضل ظروف ممكنة حتى يمكنه التألق والإجادة، وتساءل قائلاً: هل تتوقعون أن يسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في المباراة ؟ إنه لاعب خط وسط بالأساس ومع ذلك قادر على تجاوز مهمته في وسط الملعب والتقدم خلف المهاجمين لتسجيل الأهداف.

وأشار ماتويدي أنه وزملاؤه تخلصوا من آثار مباراة أستراليا التي فازوا فيها بصعوبة 2 /‏‏1، وإنهم جاهزون لتحسين الوضع في مباراتهم غداً أمام منتخب بيرو، وعلق قائلاً: سترون شيئاً آخر في لقاء بيرو غداً.

كما دافع ماتويدي عن زميله الشاب كيليان مبابيه وقال: إنه لاعب قوي جداً رغم صغر سنه، وعلينا أن نوفر له الحماية والطمأنينة ونقف خلفه وندعمه حتى لا يفقد الثقة في نفسه ولكي يعبر عن إمكانياته بشكل أفضل في الملعب.