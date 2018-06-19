الجماهير المكسيكية تنفق أموالاً طائلة للاستمتاع بالمباريات

مكسيكو سيتي (د ب أ)

كشف الاتحاد الوطني للتجار الناشئين في المكسيك أن كل عائلة مكسيكية ستنفق 68 دولاراً عند مشاهدتها لكل مباراة من مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، خاصة خلال مباريات المنتخب المكسيكي.

وقال الاتحاد في بيان له: «الصراخ بعد الهدف سيكون مكلفاً، جماهير الكرة تنفق حتى 400 .1 بيزو في كل مباراة، وجبات الإفطار التي تشمل أطباق اعتيادية يتناولها الأشخاص في عطلة نهاية الأسبوع أو الأطعمة المشوية وأطباق اللحوم ستكون هي الأكثر تكلفة».

وتقام مباريات المونديال في الصباح الباكر أو في منتصف النهار حسب التوقيت المحلي للمكسيك، حيث يتناول المشاهدون وجبة الإفطار خلال مشاهدتهم للمباريات، ولكنها تكون معدة بشكل استثنائي لتشمل أطعمة تقدم خصيصاً في عطلات نهاية الأسبوع وبكميات كبيرة.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للتجار الناشئين، كواوهتيموك ريفيرا: «خلال المباراة الماضية للمكسيك أمام ألمانيا، كيلو اللحم أو المشويات وصل إلى 280 و360 بيزو (14 إلى 18 دولاراً) على الترتيب».

وأضاف: «إلى هذا يجب أن نضيف مستلزمات أخرى مثل المعجنات والمشهيات والعصائر والجعة والثلج، مما يجعل التكلفة تصل إلى 400 .1 بيزو، وهو ما نعتبره أقل ما يمكن إنفاقه خلال مباراتنا القادمة مع كوريا الجنوبية».

وأقيمت المباراة التي حققت فيها المكسيك الفوز على ألمانيا 1 / صفر في العاشرة صباح الأحد بتوقيت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، فيما تقام مباراتها أمام كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل في التوقيت نفسه، ثم تواجه المكسيك في المباراة الختامية لدور المجموعات المنتخب السويدي يوم الأربعاء 27 يونيو خلال أوقات العمل الرسمية في البلاد.