الجماهير المكسيكية تنفق أموالاً طائلة للاستمتاع بالمباريات

مكسيكو سيتي (د ب أ)
كشف الاتحاد الوطني للتجار الناشئين في المكسيك أن كل عائلة مكسيكية ستنفق 68 دولاراً عند مشاهدتها لكل مباراة من مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، خاصة خلال مباريات المنتخب المكسيكي.
وقال الاتحاد في بيان له: «الصراخ بعد الهدف سيكون مكلفاً، جماهير الكرة تنفق حتى 400 .1 بيزو في كل مباراة، وجبات الإفطار التي تشمل أطباق اعتيادية يتناولها الأشخاص في عطلة نهاية الأسبوع أو الأطعمة المشوية وأطباق اللحوم ستكون هي الأكثر تكلفة».
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وقال رئيس الاتحاد الوطني للتجار الناشئين، كواوهتيموك ريفيرا: «خلال المباراة الماضية للمكسيك أمام ألمانيا، كيلو اللحم أو المشويات وصل إلى 280 و360 بيزو (14 إلى 18 دولاراً) على الترتيب».
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وأقيمت المباراة التي حققت فيها المكسيك الفوز على ألمانيا 1 / صفر في العاشرة صباح الأحد بتوقيت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، فيما تقام مباراتها أمام كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل في التوقيت نفسه، ثم تواجه المكسيك في المباراة الختامية لدور المجموعات المنتخب السويدي يوم الأربعاء 27 يونيو خلال أوقات العمل الرسمية في البلاد.