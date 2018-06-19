لولا دا سيلفا يحلل مباراة «السامبا» من محبسه

ريو دي جانيرو (د ب أ)

قدم الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من محبسه، تحليلاً للمباراة التي تعادل فيها المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري 1 / 1 في بداية مشواره ببطولة كأس العالم.

وأرسل لولا، الذي بدأ في أبريل الماضي الخضوع لعقوبة السجن 12 عاماً إثر إدانته بالفساد، تحليله للمباراة عبر البريد إلى قناة «تي. في. تي» التليفزيونية في مدينة ساو باولو، التي شهدت بداية مسيرته في العمل السياسي.

وقال لولا في حديثه عن المباراة: «المباراة الأولى للفريق أكدت الحكمة التي نرددها دائماً: التدريب هو تدريب والمباراة هي المباراة. فلم نقدم المستويات الجيدة بالشكل الكافي، وفعل المنافس ما كان يفترض به أن يفعل، وهو إخراج الفريق البرازيلي من أجواء المباراة».

وحذر لولا المنتخب البرازيلي من الاستهانة بالمباراة المقررة أمام كوستاريكا يوم بعد غدٍ في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.