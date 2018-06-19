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أبدى حزنه على هزيمة منتخب بيرو

مارادونـا يطالب سامباولي بتغيير تشكيلة الأرجنتين أمام كرواتيا
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تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018

موسكو (د ب أ)

أعرب النجم الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا عن أمله في أن يجري المدير الفني لمنتخب بلاده، خورخي سامباولي، تغييرات استعداداً لمباراة الفريق المصيرية أمام كرواتيا.

وقال مارادونا من خلال برنامج «من يد رقم 10»، الذي يذاع على شبكة «تليسور» التلفزيونية الفنزويلية، أنه يأمل في أن يقوم سامباولي بإجراء تغييرات، وأن يمنح فرصة للاعب وسط نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، كريستيان بافون، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي، جونزالو هيجواين.

ويرى مارادونا أن هذه التغييرات ستمنح قوة إضافية لهجوم منتخب الأرجنتين، الذي تعادل في مباراته الأولى في المونديال أمام آيسلندا بنتيجة 1 /1.

وقال مارادونا: «أتمنى أن يجري تغييرات، بافون يروق لي، وأعتقد أن عليه أن يجري تغييرات أيضاً في منتصف الملعب وفي الهجوم أيضاً، وهذا أقوله وأنا أعتصر ألماً مع حفيدي، ولكن أعتقد أن أجويرو لا يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة وأعتقد أنه إذا لعب أساسياً مرة أخرى فسنحرقه بذلك خلال ما تبقى من البطولة»، في إشارة إلى أجويرو زوج ابنته السابق ووالد حفيده بنجامين.

وتابع: «أعتقد أن هناك يأتي دور بافون وهيجواين حتى يتم إرسال العرضيات له ومن أجل أن يكون هناك أحد قادر على اللعب بالرأس في منتخب الأرجنتين وحتى لا تضيع كل هذه الكرات»، في إشارة إلى قصر القامة الذي يتسم به أجويرو على عكس هيجواين. ... المزيد
     
 

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