ترامب يؤكد ارتباط الهجرة بالجريمة في ألمانيا

واشنطن (أ ف ب)

أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، على أن الهجرة تتسبب بارتفاع نسب الجريمة في ألمانيا، مشككاً بإحصائيات برلين الرسمية بشأن عدد الجرائم. وقال ترامب عبر «تويتر»، بعد يوم من قوله إن الشعب الألماني «ينقلب على قادته» فيما يتعلق بالهجرة، إن نسبة الجريمة «في ألمانيا ارتفعت بنسبة عشرة بالمئة منذ استقبال المهاجرين»، مشيراً إلى أن المسؤولين الألمان «لا يريدون تسجيل هذه الجرائم». وأضاف أن «الوضع أكثر سوءاً في بلدان أخرى»، داعياً الولايات المتحدة إلى عدم القيام بالأمر ذاته، في وقت تواجه سياسة «عدم التساهل» التي تتبعها إدارته حيال الهجرة جدلاً مع فصل السلطات أكثر من 2300 قاصر من أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم.

ودافع ترامب في سلسلة تغريدات مجدداً عن سياسة الهجرة التي تتبعها إدارته والتي باتت تلاقي انتقادات حتى في صفوف حزبه الجمهوري قائلاً: «إذا لم تكن لديكم حدود فلا دولة لديكم». وأظهرت أرقام رسمية صدرت الشهر الماضي، أنه في حين أثارت عدة جرائم كبيرة الغضب الشعبي في ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، فإن معدل الجريمة في البلاد بلغ أدنى نسبة له منذ العام 1992.