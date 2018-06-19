مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون يعرقل صفقة طائرات لتركيا

عواصم (وكالات)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يتضمن تعديلاً يمكن استخدامه لمنع أو إبطاء بيع طائرات متقدمة من طراز (إف 35) إلى تركيا، وسط توتر في العلاقات بشكل متزايد بين أنقرة وواشنطن. وكانت هناك جهود مشتركة بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في كل من مجلسي الشيوخ والنواب لإمكانية وقف إمداد تركيا بتلك الطائرات. وتسعى أنقرة لشراء نحو 100 طائرة من هذا الطراز.

وأشار عدد من المشرعين إلى عدد من المخاوف مع تركيا، من بينها خططها لشراء أنظمة دفاع جوي متطورة من روسيا، وتعزيز علاقاتها مع موسكو والقبض على مواطنين أميركيين وموظفين دبلوماسيين. وقد تم بالفعل وقف بيع أسلحة صغيرة للحرس الرئاسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأغضب حراسه بشكل خاص شخصيات في واشنطن، بعد أن هاجموا وأصابوا عدداً من المتظاهرين في العاصمة الأميركية خلال زيارة رسمية للرئيس التركي.

ومن جانبها، انتقدت الحكومة التركية إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع القانون، وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن تركيا «لديها بدائل مناسبة وتتخذ الاحتياطات اللازمة التي تتضمن دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية». ووصف يلدريم خطوة مجلس الشيوخ الأميركي بالـ«مؤسفة»، واعتبر أنها «تخالف روح التحالف الاستراتيجي القائم بين البلدين»، لكنه شدد على أن تلك الخطوة «لن تؤثر على أداء القدرات الدفاعية التركية».