ماكرون وميركل: أوروبا بحاجة إلى ردود في مواجهة «تحدي الهجرة»

ميزبيرج (وكالات)
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ضرورة وجود «رد أوروبي» في مواجهة «تحدي الهجرة»، وذلك في وقت تزداد التباينات بين دول الاتحاد الاوروبي حيال هذا الملف. وشدد ماكرون أمام الصحفيين خلال لقائه المستشارة الألمانية برلين على الحاجة إلى «رد أوروبي في مواجهة تحدي الهجرة»، داعيا أوروبا إلى أن تتمتع «بامكانيات اكبر» لمراقبة الحدود الخارجية وبمزيد من «آليات التضامن خارج حدودنا كما داخلها في مواجهة وصول المهاجرين». وأكد أن أوروبا في مواجهة «خيار حضاري» مع تنامي الخطاب القومي، والاتجاهات المناهضة للتجربة الاتحادية الأوروبية.
من جانبها أكدت ميركل أن ألمانيا وفرنسا اتفقتا على مقترحات إصلاحية واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي، وقالت إنه تم فتح فصل جديد واسع يضم مبادرات لأجل الاتحاد الأوروبي، وكذلك لأجل التعاون الألماني-الفرنسي. وأضافت ميركل «إننا بحاجة حقا لردود أوروبية. وسيقودنا ذلك أيضا إلى ضرورة أن تجد أوروبا مكانها في عالم متعدد الأطراف».
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وتعاني أوروبا من انقسام نتيجة البريكست، وتجد نفسها عالقة بين مطرقة الحمائية الاميركية مع دونالد ترامب، وسندان الطموحات الصينية.
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وميركل واقعة في مأزق بين الجناح اليميني الذي يخشى أن تضطر ألمانيا إلى الدفع عوضا عن دول جنوب أوروبا التي تسرف في الإنفاق، والجناح اليساري الممثل بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يطالبها بتجنب «البخل» ودعم المواقف الفرنسية. وآخر ملف أساسي سيتم بحثه خلال اللقاء سيكون تعزيز الدفاع الأوروبي في وقت يهدد ترامب بخفض تمويل حلف الأطلسي.